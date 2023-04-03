Поводом напомнить о себе для активистов стало запланированное на 5 апреля выступление в Новосибирске Филиппа Киркорова в рамках юбилейного тура "55 Gold". Как считают пикетчики, на концерте планируется исполнение "безнравственных песен". А поскольку возрастная маркировка выступления 6+, то дети, которых родители возьмут с собой посмотреть шоу, находятся в опасности. "Прослушав песни, дети пойдут к источнику – одноимённым видеоклипам с пропагандой алкоголя и разврата. А от этого до девиантного поведения детей и даже суицида – один шаг", - говорится на сайте координационного совета.