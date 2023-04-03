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В понедельник, 3 апреля, в центре Новосибирска прошел согласованный пикет, организованный Новосибирским координационным советом в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. В акции приняло участие около 10 человек. Как говорят организаторы, их главная цель – "выразить поддержку Указу президента Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".
"Валентина Матвиенко сказала два дня назад, что нам надо бороться с сатанизмом на Украине, хотелось бы дополнить, что с таким же сатанизмом нужно бороться и в России, о чем Никита Михалков в своей последней передаче и отметил. Все, с чем мы боремся на Украине, оно переползает в нашу страну", - заявил корреспонденту Atas.info один из лидеров координационного совета Иван Квасницкий.
Поводом напомнить о себе для активистов стало запланированное на 5 апреля выступление в Новосибирске Филиппа Киркорова в рамках юбилейного тура "55 Gold". Как считают пикетчики, на концерте планируется исполнение "безнравственных песен". А поскольку возрастная маркировка выступления 6+, то дети, которых родители возьмут с собой посмотреть шоу, находятся в опасности. "Прослушав песни, дети пойдут к источнику – одноимённым видеоклипам с пропагандой алкоголя и разврата. А от этого до девиантного поведения детей и даже суицида – один шаг", - говорится на сайте координационного совета.
Ранее эти же активисты требовали от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова запретить выступление Киркорова, однако оснований для отмены концерта власти не нашли. Всего обращение к главе региона подписали 23 общественные организации, и по словам Ивана Квасницкого, он не помнит такого объединения в стремлении запретить концерт за последние 15 лет. В случае, если шоу состоится, Квасницкий обещает собрать массовый митинг.
Между тем, в прошлом году из-за аналогичных протестов были отменены выступления Киркорова в Майкопе, Пятигорске, Кисловодске, Ставрополе, Ярославле, Иваново и Костроме.