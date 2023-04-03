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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова

3 апреля 2023, 05:34
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
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В Новосибирске православные активисты провели пикет против концерта Филиппа Киркорова

Несколько человек, называющих себя борцами за традиционные ценности, провели акцию протеста против выступления Филиппа Киркорова. Пикетчики считают, что творчество певца деструктивно влияет на детей

В понедельник, 3 апреля, в центре Новосибирска прошел согласованный пикет, организованный Новосибирским координационным советом в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. В акции приняло участие около 10 человек. Как говорят организаторы, их главная цель – "выразить поддержку Указу президента Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

"Валентина Матвиенко сказала два дня назад, что нам надо бороться с сатанизмом на Украине, хотелось бы дополнить, что с таким же сатанизмом нужно бороться и в России, о чем Никита Михалков в своей последней передаче и отметил. Все, с чем мы боремся на Украине, оно переползает в нашу страну", - заявил корреспонденту Atas.info один из лидеров координационного совета Иван Квасницкий.
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Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Поводом напомнить о себе для активистов стало запланированное на 5 апреля выступление в Новосибирске Филиппа Киркорова в рамках юбилейного тура "55 Gold". Как считают пикетчики, на концерте планируется исполнение "безнравственных песен". А поскольку возрастная маркировка выступления 6+, то дети, которых родители возьмут с собой посмотреть шоу, находятся в опасности. "Прослушав песни, дети пойдут к источнику – одноимённым видеоклипам с пропагандой алкоголя и разврата. А от этого до девиантного поведения детей и даже суицида – один шаг", - говорится на сайте координационного совета.

Ранее эти же активисты требовали от губернатора Новосибирской области Андрея Травникова запретить выступление Киркорова, однако оснований для отмены концерта власти не нашли. Всего обращение к главе региона подписали 23 общественные организации, и по словам Ивана Квасницкого, он не помнит такого объединения в стремлении запретить концерт за последние 15 лет. В случае, если шоу состоится, Квасницкий обещает собрать массовый митинг.

Между тем, в прошлом году из-за аналогичных протестов были отменены выступления Киркорова в Майкопе, Пятигорске, Кисловодске, Ставрополе,  Ярославле, Иваново и Костроме.

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