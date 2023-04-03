Старшина мотострелковой роты из Сузунского района Иван Сычев погиб в зоне СВО

Иван Сычев родился в Сузуне, но большую часть жизни прожил в селах Заковряжино и Верх-Ирмени. Именно во дворце культуры имени Булгакова в селе Верх-Ирмень и состоялась церемония прощания, на ней присутствовали родители погибшего. В селе планируются и похороны бойца. У мужчины остались жена и двое детей.