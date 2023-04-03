Старшина мотострелковой роты из Сузунского района Иван Сычев погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:48
«Старшина мотострелковой роты Иван Сычев погиб 24 марта в ходе специальной военной операции», - рассказали изданию НГС в администрации.
Иван Сычев родился в Сузуне, но большую часть жизни прожил в селах Заковряжино и Верх-Ирмени. Именно во дворце культуры имени Булгакова в селе Верх-Ирмень и состоялась церемония прощания, на ней присутствовали родители погибшего. В селе планируются и похороны бойца. У мужчины остались жена и двое детей.
Напомним, что в Санкт-Петербурге при взрыве кафе «Стритфуд-бар №1» на Университетской набережной погиб военный корреспондент Владлен Татарский. В результате инцидента также пострадали 24 человека, 30 посетителей скончались на месте.