В Новосибирске из авиакомпании незаконно уволили трех сотрудников

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Еще в декабре 2022 года отстраненные от работы люди сами пожаловались правоохранителям на такую несправедливость. Их выслушали и обещали провести проверку.
Прокуроры узнали, что авиакомпания уволила трех сотрудников с нарушениями трудового законодательства. Им пришлось пообщаться с руководителем, который не принял меры.
По итогу, сибиряков вернули на работу. Также им компенсировали время простоя в общей сумме 100 000 рублей.
Против главы авиакомпании возбудили административное дело. Его рассмотрят в Госинспекции труда по Красноярскому краю.