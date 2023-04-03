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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

В Новосибирске из авиакомпании незаконно уволили трех сотрудников

3 апреля 2023, 03:38
Фото: 1MI
Трех сотрудников уволили незаконно из авиакомпании в Новосибирске
Авиакомпанию наказали за увольнение трех сотрудников в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Еще в декабре 2022 года отстраненные от работы люди сами пожаловались правоохранителям на такую несправедливость. Их выслушали и обещали провести проверку.

Прокуроры узнали, что авиакомпания уволила трех сотрудников с нарушениями трудового законодательства. Им пришлось пообщаться с руководителем, который не принял меры.

По итогу, сибиряков вернули на работу. Также им компенсировали время простоя в общей сумме 100 000 рублей.

Против главы авиакомпании возбудили административное дело. Его рассмотрят в Госинспекции труда по Красноярскому краю.

#Алина Шефер#Общество#Прокуратура#Авиакомпания#Новосибирск#Новосибирская область
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