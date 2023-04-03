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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:54

В Новосибирске людей кусают пять видов клещей

3 апреля 2023, 04:52
Фото: 1MI
Ученые рассказали, какие клещи нападают на новосибирцев
Пять видов клещей нападают на людей в Новосибирской области. К такому выводу пришли ученые центра «Вектор», НГУ и СО РАН. Исследование опубликовали в журнале «Инфекция и иммунитет».

Специалисты выяснили, что новосибирцев атакуют клещи видов Ixodes persulcatus, Ixodes pavlovskyi, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, Dermacentor nuttali. Почти в 4% случаев они заражали людей энцефалитом, боррелиозом в 13,8%.

Также в статье говорится, что в Сибири обитают не менее 11 видов клещей. Активно нападают на людей клещи из группы пастбищных.

Напомним, первые клещи начали просыпаться в Новосибирске еще в начале весны 2023 года. Их сняли с собаки, а позже в больницу привезли с укусом ребёнка.

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#Алина Шефер#Клещ#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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