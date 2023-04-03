В Новосибирске людей кусают пять видов клещей

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Специалисты выяснили, что новосибирцев атакуют клещи видов Ixodes persulcatus, Ixodes pavlovskyi, Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, Dermacentor nuttali. Почти в 4% случаев они заражали людей энцефалитом, боррелиозом в 13,8%.
Также в статье говорится, что в Сибири обитают не менее 11 видов клещей. Активно нападают на людей клещи из группы пастбищных.
Напомним, первые клещи начали просыпаться в Новосибирске еще в начале весны 2023 года. Их сняли с собаки, а позже в больницу привезли с укусом ребёнка.