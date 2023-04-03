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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Новосибирске продавец пробил голову постоянному клиенту магазина

3 апреля 2023, 05:44
Фото: 1MI
Продавец избил клиента магазина в Новосибирске
Продавец одного из магазинов в Новосибирске избил постоянного покупателя. Инцидент произошел на Железнодорожной улице 1 апреля.

Мужчина был знаком с продавцом потому, что часто ходил за покупками в магазин, где тот работал. В субботу он позвал товарища выпить к себе домой. После застолья гостеприимного сибиряка увезли на скорой в больницу с пробитой головой.

«У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Он находился в тяжелом состоянии. Сотрудники установили, что удары ему нанес 44-летний сотрудник местного магазина. Они вместе выпивали и в какой-то момент поругались», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

В отношении продавца возбудили уголовное дело. Его отпустили домой по подписке о невыезде.

#Алина Шефер#Конфликт#Избиение#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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