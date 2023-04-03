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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

В Закаменском микрорайоне Новосибирска спустя пятнадцать лет сдали долгострой

3 апреля 2023, 10:08
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Жильцы ждали строительства пятнадцать лет

В Новосибирске спустя пятнадцать лет сдали долгострой

В Новосибирске завершено строительство проблемного долгостроя в Закаменском микрорайоне. Многоэтажный дом дольщики ждали девять лет. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
«В результате надзорного сопровождения строительства проблемного дома № 12 в микрорайоне Закаменский удалось восстановить жилищные права 369 обманутых дольщиков», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Разрешение на ввод здания в эксплуатацию было выдано мэрией Новосибирска 31 марта. Строительство проблемных объектов остается на контроле органов прокуратуры региона.

Строительство домов в микрорайоне Закаменский началось в 2008 году, но спустя пять лет было приостановлено по финансовым причинам, а в 2014 году застройщика - компанию «Неоград-Инвест» - признали банкротом. Часть домов в микрорайоне не сдана до сих пор.

Напомним, что обманутые дольщики вывесили баннер с обращением к Владимиру Путину на долгострое по Красина,55 в Новосибирске. Позже власти прокомментировали акцию.

#Новосибирск#Город#Строительство#Мэрия Новосибирска#Недвижимость#Долгострой
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