В Закаменском микрорайоне Новосибирска спустя пятнадцать лет сдали долгострой

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
«В результате надзорного сопровождения строительства проблемного дома № 12 в микрорайоне Закаменский удалось восстановить жилищные права 369 обманутых дольщиков», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Разрешение на ввод здания в эксплуатацию было выдано мэрией Новосибирска 31 марта. Строительство проблемных объектов остается на контроле органов прокуратуры региона.
Строительство домов в микрорайоне Закаменский началось в 2008 году, но спустя пять лет было приостановлено по финансовым причинам, а в 2014 году застройщика - компанию «Неоград-Инвест» - признали банкротом. Часть домов в микрорайоне не сдана до сих пор.
Напомним, что обманутые дольщики вывесили баннер с обращением к Владимиру Путину на долгострое по Красина,55 в Новосибирске. Позже власти прокомментировали акцию.