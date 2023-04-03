В Закаменском микрорайоне Новосибирска спустя пятнадцать лет сдали долгострой

Строительство домов в микрорайоне Закаменский началось в 2008 году, но спустя пять лет было приостановлено по финансовым причинам, а в 2014 году застройщика - компанию «Неоград-Инвест» - признали банкротом. Часть домов в микрорайоне не сдана до сих пор.