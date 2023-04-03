Вам выдадут заявление на получение регионального материнского капитала. Его необходимо заполнить. Потребуется указать все необходимые сведения о себе и отдать его с оригиналами документов сотруднику МФЦ. Он снимет копии с оригиналов и прикрепит их к заявлению. После этого нужно будет дождаться обработки заявления и документов.