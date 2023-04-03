Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Региональный материнский капитал — форма поддержки семей, которая предоставляется из средств бюджета субъекта РФ.
Помимо этого, семьям с детьми положена выплата федерального материнского капитала. Федеральный маткапитал выплачивается семьям после рождения первого и второго ребенка.
Отмечается, что РМК (региональный материнский капитал) не имеет связи с федеральным. Эти две выплаты различаются по сумме и условиям получения. Однако их разрешается объединять, например для покупки жилой недвижимости или погашения ипотечного займа.
Региональный маткапитал представляет собой дополнительную меру поддержки семей. Если жители Новосибирской области попадают в категорию лиц, имеющих право на получение капитала, им рекомендуется заняться оформлением соответствующего документа — сертификата.
Ниже указаны условия, кто может получить пособие:
Таким образом, мерой региональной поддержки смогут воспользоваться только те граждане, у которых родился третий (последующий) ребенок. Помимо этого, обязательно наличие регистрации по месту проживания.
В предыдущем году размер выплаты составлял 116 648,61 рубля. Согласно новостным источникам, в 2023 году данная выплата была повышена. В настоящее время она составляет 139 861,7 рубля.
Отмечается, что данной мерой поддержки ежегодно пользуются около 4000 семей. Полученные средства в большинстве случаев они направляют на улучшение условий проживания. На втором месте находится покупка транспортного средства.
Предоставить документы для получения меры социальной помощи можно в центре социальной поддержки населения. Однако обращение можно подать также дистанционно — с использованием «Госуслуг». Помимо этого, можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).
Чтобы оформить РМК удаленно, можно воспользоваться порталом «Госуслуги». Для оформления рекомендуется зарегистрироваться на портале, для чего необходимо создать учетную запись.
Авторизуйтесь на портале, чтобы получить доступ к перечню услуг. Выберите услугу получения маткапитала. Для этого воспользуйтесь поиском на сайте. Ознакомьтесь с условиями предоставления выплаты и заполните заявление на ее получение.
Подпишите заявление на оформление выплаты. Можно воспользоваться электронной подписью или обратиться в ближайший многофункциональный центр, чтобы завершить оформление заявления.
После этого вам остается ждать результата обработки. Отслеживать статус заявления можно на портале «Госуслуги». Для этого зайдите в личный кабинет и ознакомьтесь с полученными уведомлениями. При возникновении вопросов обратитесь в раздел «Помощь».
Чтобы оформить региональный материнский капитал в МФЦ, найдите ближайший центр или любой, до которого вам будет удобно добираться. Адреса представлены здесь.
По прибытии в МФЦ возьмите талон на прием или уточните у администратора, в какое окно обратиться, чтобы подать документы на оформление сертификата РМК.
Вам выдадут заявление на получение регионального материнского капитала. Его необходимо заполнить. Потребуется указать все необходимые сведения о себе и отдать его с оригиналами документов сотруднику МФЦ. Он снимет копии с оригиналов и прикрепит их к заявлению. После этого нужно будет дождаться обработки заявления и документов.
Ниже представлены сведения, как и на какие цели можно потратить РМК. Обращаем ваше внимание, что средства можно направить только на некоторые целевые траты. Выплата не предоставляется наличными ее можно тратить только по ряду направлений, одобренных действующим законодательством.
Потратить полученную сумму можно на улучшение жилищных условий, например строительство или реконструкцию жилья, проведение капитального ремонта. Помимо этого, можно оплатить ребенку образование в аккредитованных учреждениях или купить транспортное средство. Ниже предлагаем ознакомиться с полным перечнем направлений, на что можно потратить региональный маткапитала.
Цели предоставления РМК (регионального материнского капитала):
В дополнение к этому средства РМК можно направить на реабилитацию ребенка-инвалида или выплату ипотечного займа. Полученную меру поддержки разрешается использовать полностью или по частям, например на ипотеку и образование одновременно.
В рамках федеральной поддержки родителям полагается единовременное пособие в размере 23 011 рублей. Эта выплата положена на каждого новорожденного ребенка.
Также родитель, который берет отпуск, чтобы ухаживать за ребенком до 1,5 лет, имеет право на оформление ежемесячного пособия. Его сумма равняется 40% от среднего заработка родителя, но не может превышать 33 281 рубля.
Кроме того, как упоминалось ранее, в качестве материальной поддержки всем семьям предоставляется федеральный материнский капитал. В 2023 году его сумма составляет 589,5 тысячи рублей. Обратите внимание, что потратить выплату можно на цели, перечень которых ограничен.
Что касается региональных мер поддержки семей при рождении детей, более подробно о них можно узнать на сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области. На уровне региона предоставляется дополнительная социальная помощь молодым семьям, родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида. Помимо этого, многодетные семьи могут получить поддержку при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации.