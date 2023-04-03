Загадочная смерть: в Новосибирске 19-летняя девушка умерла после тусовки в клубе

Например, были ли в квартире девушки одни. Или же кто и зачем удалил одну из соцсетей с телефона Лилии. А также почему лицо девушки было опухшим, а из носа шла кровь, как будто ее кто-то избил. Родители написали заявление в новосибирскую прокуратуру. Сейчас они ждут результата судмедэкспертизы. Напомним, что ранее 16-летняя девушка покончила с собой из-за проблем с учебой.