Загадочная смерть: в Новосибирске 19-летняя девушка умерла после тусовки в клубе

Posted Сегодня, 02:11
Published Сегодня, 02:11
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
Молодая девушка Лилия пошла в клуб Новосибирска в ночь на 1 апреля вместе с подругой после расставания с парнем. На вечеринке дамы познакомились с парнями, последние предложили выпить вино. От распития алкоголя отказалась подруга, а Лилия согласилась, выпив два стакана вина.
После этого ей стало плохо и девушки поехали домой к подруге, которая живет в квартире на Юго-западном жилмассиве по улице Кирзаводская. Утром у Лилии пошла пена изо рта и она скончалась. Со слов подруги, скорая помощь забрала гостью в морг.
Как уточнили в морге, смерть была ненасильственной, однако родные в этом не уверены. Как рассказали «КП-Новосибирск» родственники умершей, в этом деле много неопределенности.
Например, были ли в квартире девушки одни. Или же кто и зачем удалил одну из соцсетей с телефона Лилии. А также почему лицо девушки было опухшим, а из носа шла кровь, как будто ее кто-то избил. Родители написали заявление в новосибирскую прокуратуру. Сейчас они ждут результата судмедэкспертизы. Напомним, что ранее 16-летняя девушка покончила с собой из-за проблем с учебой.