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Published Сегодня, 02:11

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Загадочная смерть: в Новосибирске 19-летняя девушка умерла после тусовки в клубе

3 апреля 2023, 02:11
Фото: 1MI
Девушка жила в Новосибирске полгода

В Новосибирске 19-летняя девушка умерла после вечеринки в клубе

19-летняя Лилия, уроженка Тувы, умерла после визита в новосибирский клуб. Родные уверены, что в смерти девушки есть много нераскрытых деталей.

Молодая девушка Лилия пошла в клуб Новосибирска в ночь на 1 апреля вместе с подругой после расставания с парнем. На вечеринке дамы познакомились с парнями, последние предложили выпить вино. От распития алкоголя отказалась подруга, а Лилия согласилась, выпив два стакана вина.

После этого ей стало плохо и девушки поехали домой к подруге, которая живет в квартире на Юго-западном жилмассиве по улице Кирзаводская. Утром у Лилии пошла пена изо рта и она скончалась. Со слов подруги, скорая помощь забрала гостью в морг.

Как уточнили в морге, смерть была ненасильственной, однако родные в этом не уверены. Как рассказали «КП-Новосибирск» родственники умершей, в этом деле много неопределенности.

Например, были ли в квартире девушки одни. Или же кто и зачем удалил одну из соцсетей с телефона Лилии. А также почему лицо девушки было опухшим, а из носа шла кровь, как будто ее кто-то избил. Родители написали заявление в новосибирскую прокуратуру. Сейчас они ждут результата судмедэкспертизы. Напомним, что ранее 16-летняя девушка покончила с собой из-за проблем с учебой. 

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#Эмилия Губарева#Клуб#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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