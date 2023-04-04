«Бионорд» убивает новосибирские машины: в СТО всплеск жалоб на коррозию

Как сообщает BFM-Новосибирск, первые обращения от новосибирских водителей автосервисы начали фиксировать три-четыре года назад, с тех пор просьбы отремонтировать железные пороги и кузовные арки звучат от владельцев «железных коней» все чаще. Механики обвиняют в этом противогололедный реагент «Бионорд», поскольку химикат на новосибирские улицы посыпают в громадных количествах.