«Бионорд» убивает новосибирские машины: в СТО всплеск жалоб на коррозию

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Как сообщает BFM-Новосибирск, первые обращения от новосибирских водителей автосервисы начали фиксировать три-четыре года назад, с тех пор просьбы отремонтировать железные пороги и кузовные арки звучат от владельцев «железных коней» все чаще. Механики обвиняют в этом противогололедный реагент «Бионорд», поскольку химикат на новосибирские улицы посыпают в громадных количествах.
Ржаветь машины начинают буквально за сезон. Зачастую механики обнаруживают в металле такие дырки, что их невозможно заделать. При этом регулярное мытье автомобиля не спасает ситуацию и на помощь может прийти только регулярная антикоррозийная обработка сразу же после покупки транспортного средства.
Как отмечают представители автомастерских, в ржавых пятнах к ним доставляют совершенно новые автомобили. Цена не имеет значения – «БиоНорд» одинаково быстро превращает в металлолом как машину класса «люкс», так и недорогой транспорт. По их мнению, ситуация будет только ухудшаться, поскольку дорожные службы пока не намерены отказываться от реагента «Бионорд».
Напомним, что данные об использовании «Бионорда» неожиданно исчезли перед отчетом в мэрии Новосибирска. Причиной утери данных назвали хакерскую атаку.