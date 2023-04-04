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«Бионорд» убивает новосибирские машины: в СТО всплеск жалоб на коррозию

4 апреля 2023, 12:40
Фото: 1MI
Автосервисы не справляются с потоком обращений от водителей

В Новосибирске отмечен всплеск жалоб на коррозию из-за «Бионорда»

Закупленный мэрией Новосибирска противогололедный реагент «Бионорд» активно разрушает машины новосибирских автовладельцев и приводит к стойкой коррозии кузова. В СТО фиксируют всплеск соответствующих обращений от водителей.

Как сообщает BFM-Новосибирск, первые обращения от новосибирских водителей автосервисы начали фиксировать три-четыре года назад, с тех пор просьбы отремонтировать железные пороги и кузовные арки звучат от владельцев «железных коней» все чаще. Механики обвиняют в этом противогололедный реагент «Бионорд», поскольку химикат на новосибирские улицы посыпают в громадных количествах.

Ржаветь машины начинают буквально за сезон. Зачастую механики обнаруживают в металле такие дырки, что их невозможно заделать. При этом регулярное мытье автомобиля не спасает ситуацию и на помощь может прийти только регулярная антикоррозийная обработка сразу же после покупки транспортного средства.

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Как отмечают представители автомастерских, в ржавых пятнах к ним доставляют совершенно новые автомобили. Цена не имеет значения – «БиоНорд» одинаково быстро превращает в металлолом как машину класса «люкс», так и недорогой транспорт. По их мнению, ситуация будет только ухудшаться, поскольку дорожные службы пока не намерены отказываться от реагента «Бионорд».

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Напомним, что данные об использовании «Бионорда» неожиданно исчезли перед отчетом в мэрии Новосибирска. Причиной утери данных назвали хакерскую атаку.

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#Автомобили#Реагенты#Дороги#Ремонт#Транспорт#Новосибирск
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