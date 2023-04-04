Фонд «Внимание» запускает образовательный проект в ОК

Редакция проекта каждый день будет рассказывать об отреставрированных зданиях и о том, как сохраняют уникальный облик городов, музеев и точек общественного притяжения. Из постов в ОК пользователи также узнают, как помочь сохранению памятников архитектуры. Материалы будут выходить в виде карточек, постов и лонгридов. К старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК в приложении «Волшебные рамки», выразив тем самым свое неравнодушное отношение к объектам культурного наследия.