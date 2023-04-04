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Компания из Ордынска вышла в финал всероссийского конкурса органических брендов

4 апреля 2023, 10:23
Фото: 1MI
При выращивании овощей "Дары Ордынска" не используют химикаты

Сельхозпредприятие "Дары Ордынска" представляет регион на конкурсе эко-брендов

Компания "Дары Ордынска" представляет Новосибирскую область в конкурсе, где потребителям самим предлагается самый органический и экологически чистый бренд

"Дары Ордынска" –  единственное сельхозпредприятие из Новосибирской области, которое попало в финал престижного конкурса, организованного Министерством сельского хозяйства России совместно с Роскачеством и фондом "Органика". Самый народный органический бренд предложено выбрать пользователям интернета и покупателям экологически чистой продукции.

Ранее директор "Даров Ордынска" Шакир Сулейманов неоднократно заявлял, что вся продукция хозяйства, а это фрукты, овощи и зерно, выращивается без применения химикатов. Это удорожает товар на магазинных полках, однако Сулейманов считает, что сегодня покупатель готов платить больше за качество и безопасность, и будущее именно за таким подходом к фермерскому хозяйству.

Проголосовать за наших земляков можно до 11 апреля на сайте Роскачества.

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#Экология#Новосибирская область#Сельхозпроизводитель#Село#Аграрии
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