Ранее директор "Даров Ордынска" Шакир Сулейманов неоднократно заявлял, что вся продукция хозяйства, а это фрукты, овощи и зерно, выращивается без применения химикатов. Это удорожает товар на магазинных полках, однако Сулейманов считает, что сегодня покупатель готов платить больше за качество и безопасность, и будущее именно за таким подходом к фермерскому хозяйству.