Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
"Дары Ордынска" – единственное сельхозпредприятие из Новосибирской области, которое попало в финал престижного конкурса, организованного Министерством сельского хозяйства России совместно с Роскачеством и фондом "Органика". Самый народный органический бренд предложено выбрать пользователям интернета и покупателям экологически чистой продукции.
Ранее директор "Даров Ордынска" Шакир Сулейманов неоднократно заявлял, что вся продукция хозяйства, а это фрукты, овощи и зерно, выращивается без применения химикатов. Это удорожает товар на магазинных полках, однако Сулейманов считает, что сегодня покупатель готов платить больше за качество и безопасность, и будущее именно за таким подходом к фермерскому хозяйству.
Проголосовать за наших земляков можно до 11 апреля на сайте Роскачества.