Куклу нарядят в костюм Анны Кикиной в Новосибирском планетарии 12 апреля

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Сибиряков приглашают в Большой планетарий на празднование 62-летия с даты первого полета человека в космос. Для посетителей откроют фотовыставку, посвященную единственной женщине космонавту Роскосмоса, уроженке Новосибирска Анне Кикиной.
«Мы открыли фотовыставку с Анной Кикиной. Есть фотографии, где она готовится к полету на корабле Crew Dragon, а также кадры с куклой «Барби», прообразом для которой стала космонавт», - рассказала Белоусова.
Директор учреждения также заявила, что сотрудники планетария нашли похожую куклу. Ее они нарядят в космический костюм, похожий на тот, что им передала в 2019 году сама Кикина.
«Мы постарались воссоздать рабочий костюм Анны, в котором она тренировалась. Если мы получим разрешение, кукла станет экспонатом выставки», - заключила Татьяна Белоусова.
Кроме того, новосибирцев и гостей города в День космонавтики 12 апреля ждет салют на площадке перед Большим новосибирским планетарием.