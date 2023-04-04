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Куклу нарядят в костюм Анны Кикиной в Новосибирском планетарии 12 апреля

4 апреля 2023, 06:13
Фото: Роскосмос
Куклу «Барби» в костюме Анны Кикиной покажут новосибирцам
Кукла «Барби» в костюме Анны Кикиной станет экспонатом Новосибирского планетария в День Космонавтики 12 апреля. Об этом рассказала директор учреждения Татьяна Белоусова на пресс-конференции в ТАСС.

Сибиряков приглашают в Большой планетарий на празднование 62-летия с даты первого полета человека в космос. Для посетителей откроют фотовыставку, посвященную единственной женщине космонавту Роскосмоса, уроженке Новосибирска Анне Кикиной.

«Мы открыли фотовыставку с Анной Кикиной. Есть фотографии, где она готовится к полету на корабле Crew Dragon, а также кадры с куклой «Барби», прообразом для которой стала космонавт», - рассказала Белоусова.
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Директор учреждения также заявила, что сотрудники планетария нашли похожую куклу. Ее они нарядят в космический костюм, похожий на тот, что им передала в 2019 году сама Кикина.

«Мы постарались воссоздать рабочий костюм Анны, в котором она тренировалась. Если мы получим разрешение, кукла станет экспонатом выставки», - заключила Татьяна Белоусова.

Кроме того, новосибирцев и гостей города в День космонавтики 12 апреля ждет салют на площадке перед Большим новосибирским планетарием.

В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют
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#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Космонавт#День космонавтики#Анна Кикина - женщина-космонавт из Новосибирска#Планетарий#Алина Шефер
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