Массовая вакцинация от кори началась в Новосибирской области: чем опасна корь

Новосибирские врачи отмечают, что корь - очень коварное острое инфекционное вирусное заболевание, которое молниеносно распространяется. Пациенты сначала ощущают сильную слабость, потом жалуются на боль в горле и высокую температуру, через 5 дней появляется сыпь по всему телу.