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Массовая вакцинация от кори началась в Новосибирской области: чем опасна корь

4 апреля 2023, 04:24
Фото: 1MI
Жителей Новосибирской области начали вакцинировать от кори

В Новосибирске и области начали массовую вакцинацию от кори

Жителей Новосибирской области начали массово прививать от кори. В регионе уже свыше 100 заболевших людей. Вспоминаем, почему эта болезнь одна из самых опасных, к каким осложнениям она может привести.

В области планируют вакцинировать около 22 000 сибиряков, в числе которых 5 000 детей. На апрель 2023 года зафиксировано уже 105 заболевших корью людей.

«В первую очередь вакцинацию от кори пройдут непривитые взрослые и дети от 6 лет и те, кто не болел раньше корью. Также мигранты, учителя, врачи и сотрудники сферы услуг», - пояснила врач-инфекционист госпиталя ветеранов войн №3 Нина Романова.

Новосибирские врачи отмечают, что корь - очень коварное острое инфекционное вирусное заболевание, которое молниеносно распространяется. Пациенты сначала ощущают сильную слабость, потом жалуются на боль в горле и высокую температуру, через 5 дней появляется сыпь по всему телу.

«Зачастую корь подхватывают непривитые люди. Тяжелее всего приходится взрослым. Если лечение запустить, можно заболеть пневмонией, менингитом», - рассказал врач клиники «1+1» Олег Цыпляев.

Отметим, массовая вакцинация в Новосибирской области стартовала 3 апреля. Медики будут выезжать на организации региона, чтобы сделать работникам прививку.

#Алина Шефер#Корь#Вакцинация#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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