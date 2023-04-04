Массовая вакцинация от кори началась в Новосибирской области: чем опасна корь

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В области планируют вакцинировать около 22 000 сибиряков, в числе которых 5 000 детей. На апрель 2023 года зафиксировано уже 105 заболевших корью людей.
«В первую очередь вакцинацию от кори пройдут непривитые взрослые и дети от 6 лет и те, кто не болел раньше корью. Также мигранты, учителя, врачи и сотрудники сферы услуг», - пояснила врач-инфекционист госпиталя ветеранов войн №3 Нина Романова.
Новосибирские врачи отмечают, что корь - очень коварное острое инфекционное вирусное заболевание, которое молниеносно распространяется. Пациенты сначала ощущают сильную слабость, потом жалуются на боль в горле и высокую температуру, через 5 дней появляется сыпь по всему телу.
«Зачастую корь подхватывают непривитые люди. Тяжелее всего приходится взрослым. Если лечение запустить, можно заболеть пневмонией, менингитом», - рассказал врач клиники «1+1» Олег Цыпляев.
Отметим, массовая вакцинация в Новосибирской области стартовала 3 апреля. Медики будут выезжать на организации региона, чтобы сделать работникам прививку.