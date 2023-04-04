atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Изображение материала

Новосибирцев шокировала рассылка от Теле2 и Билайн о проверке паспортов

4 апреля 2023, 10:40
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска встревожило странное сообщение от операторов сотовой связи о поверке документов. Если ее не пройти, то номер заблокируют. Atas.info разобрался, с чем связана рассылка.

Рассылку через WhatsApp получили абоненты Теле2 и Билайн. Сообщение гласит, что им необходимо подтвердить паспортные данные через Госуслуги, перейдя по ссылке. Многие новосибирцы побоялись на нее кликать, зная о мошенниках в мессенджере.

Операторы в чате официального сайта Теле2 подтвердили Atas.info, что актуализация данных – обычная процедура. Ее проводят в рамках введения закона «О связи» с 1 июня 2023 года.

«Компания работает с абонентами, которые подтвердили свои паспортные данные. Если они останутся некорректными, заблокируют сим-карту. Об этом предупреждают в личном кабинете или по SMS. Это необходимо для защиты вашего номера от мошеннических действий», - рассказал оператор в чате Теле2.

Обновить информацию о себе можно либо через портал Госуслуги, либо в салоне сотовой связи. С собой нужно принести паспорт.

#Общество#Телефон#Связь#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют
Сегодня, 05:39
«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
Сегодня, 06:04
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Вчера, 05:34
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды
Сегодня, 02:33
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C
Сегодня, 02:57
В Новосибирске женщин лишают девственности лазером
Сегодня, 05:00