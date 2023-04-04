Новосибирцев шокировала рассылка от Теле2 и Билайн о проверке паспортов

Рассылку через WhatsApp получили абоненты Теле2 и Билайн. Сообщение гласит, что им необходимо подтвердить паспортные данные через Госуслуги, перейдя по ссылке. Многие новосибирцы побоялись на нее кликать, зная о мошенниках в мессенджере.