Новосибирцев шокировала рассылка от Теле2 и Билайн о проверке паспортов

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Рассылку через WhatsApp получили абоненты Теле2 и Билайн. Сообщение гласит, что им необходимо подтвердить паспортные данные через Госуслуги, перейдя по ссылке. Многие новосибирцы побоялись на нее кликать, зная о мошенниках в мессенджере.
Операторы в чате официального сайта Теле2 подтвердили Atas.info, что актуализация данных – обычная процедура. Ее проводят в рамках введения закона «О связи» с 1 июня 2023 года.
«Компания работает с абонентами, которые подтвердили свои паспортные данные. Если они останутся некорректными, заблокируют сим-карту. Об этом предупреждают в личном кабинете или по SMS. Это необходимо для защиты вашего номера от мошеннических действий», - рассказал оператор в чате Теле2.
Обновить информацию о себе можно либо через портал Госуслуги, либо в салоне сотовой связи. С собой нужно принести паспорт.