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Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C

4 апреля 2023, 02:57
Фото: 1MI
Днем будет солнечно и тепло

В Новосибирске потеплеет до +11 °C днем 6 апреля

Теплую и солнечную погоду прогнозируют синоптики в Новосибирске, данные опубликовали метеорологические онлайн-сервисы.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 4 апреля потеплеет до +7…+9 °C. Ночью 5 апреля похолодает до -3…-5 °C, однако днем столбики термометра покажут +6…+8 °C. Ночью 6 апреля температура воздуха составит -1…-3 °C, а днем потеплеет до +9…+11 °C.

Сервис «Яндекс. Погода» обещает 4 апреля потепление до +9 °C днем и -4 °C ночью. 5 апреля воздух прогреется до +6 °C в дневное время и до -1 °C в ночное. 6 апреля станет самым теплым днем недели – потеплеет днем до +12 °C.

«Гисметео» обещает максимальное потепление до +9 °C. В ночное время столбики термометра покажут -4…-1 °C. Осадков не ожидается. Смотрите полный прогноз погоды на апрель 2023. 

В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на апрель 2023 года
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#Эмилия Губарева#Погода#Город#Новосибирск
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