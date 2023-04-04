Сервис «Яндекс. Погода» обещает 4 апреля потепление до +9 °C днем и -4 °C ночью. 5 апреля воздух прогреется до +6 °C в дневное время и до -1 °C в ночное. 6 апреля станет самым теплым днем недели – потеплеет днем до +12 °C.