Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем 4 апреля потеплеет до +7…+9 °C. Ночью 5 апреля похолодает до -3…-5 °C, однако днем столбики термометра покажут +6…+8 °C. Ночью 6 апреля температура воздуха составит -1…-3 °C, а днем потеплеет до +9…+11 °C.
Сервис «Яндекс. Погода» обещает 4 апреля потепление до +9 °C днем и -4 °C ночью. 5 апреля воздух прогреется до +6 °C в дневное время и до -1 °C в ночное. 6 апреля станет самым теплым днем недели – потеплеет днем до +12 °C.
«Гисметео» обещает максимальное потепление до +9 °C. В ночное время столбики термометра покажут -4…-1 °C. Осадков не ожидается. Смотрите полный прогноз погоды на апрель 2023.