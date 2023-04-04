Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
Как можно быстрее убрать с дорог песок и каменную крошку, которыми обрабатывали городские магистрали зимой, потребовал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
"Я не знаю, какие технологии там применять, что подходит или не подходит под эти температуры, хоть вручную, хоть как, но это надо убирать. Потому что еще немного, поднимется ветер, и все это будет в воздухе", - заявил глава муниципалитета во вторник, 4 апреля, в ходе аппаратного совещания.
В первую очередь остатки инертных материалов необходимо убирать с лотковых и центральных частей автомагистралей и островков безопасности, где, по выражению мэра, скопились "грядки" из песка.
"Силами ДЭУ-1 мы заготовили к применению бионорд-шампунь, на этот год около 2 тысяч кубических метров. Будем обрабатывать проезжую часть, чтобы исключить пылеобразование", - сообщил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.
Этим дорожники намерены заняться после того, как в городе станет стабильно тепло и с асфальта исчезнут лужи. А в центре города до трех спецмашин в смену уже сейчас занимаются сбором пыли щетками.