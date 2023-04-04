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В Новосибирске оправдали экс-директора школы по делу о распространении порно

4 апреля 2023, 02:52
Фото: 1MI
Суд закрыл дело главы школы о распространении порно в Новосибирске
Советский райсуд Новосибирска закрыл уголовное дело в отношении экс-директора школы Антона Неграша о распространении детской порнографии. Об этом рассказал его адвокат.

Напомним, эта скандальная история началась в 2019 году в одной из школ Академгородка. Главу учреждения заподозрили в создании порнографического контента с участием учениц.

Только 3 апреля 2023 года было прекращено уголовное преследование. От обвинений отказались прокуроры, когда не смогли найти доказательств вины Неграша. В ходе расследования они проверяли компьютер директора, которым могли пользоваться другие учителя и ученики, пишет издание Сиб.фм.

Бывший директор получит официальное постановление о прекращении дела 10 апреля. Также ему разрешат снова работать в сфере образования. 

#Алина Шефер#Порно#Суд#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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