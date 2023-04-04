В Новосибирске оправдали экс-директора школы по делу о распространении порно

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Напомним, эта скандальная история началась в 2019 году в одной из школ Академгородка. Главу учреждения заподозрили в создании порнографического контента с участием учениц.
Только 3 апреля 2023 года было прекращено уголовное преследование. От обвинений отказались прокуроры, когда не смогли найти доказательств вины Неграша. В ходе расследования они проверяли компьютер директора, которым могли пользоваться другие учителя и ученики, пишет издание Сиб.фм.
Бывший директор получит официальное постановление о прекращении дела 10 апреля. Также ему разрешат снова работать в сфере образования.