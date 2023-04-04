В Новосибирске оправдали экс-директора школы по делу о распространении порно

Только 3 апреля 2023 года было прекращено уголовное преследование. От обвинений отказались прокуроры, когда не смогли найти доказательств вины Неграша. В ходе расследования они проверяли компьютер директора, которым могли пользоваться другие учителя и ученики, пишет издание Сиб.фм.