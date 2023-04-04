Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
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Updated Сегодня, 09:46
По данным следствия, все произошло в прошлом году в новосибирской школе. Учитель физкультуры вел ознакомительное занятие со школьниками в бассейне. В один момент девочка начала тонуть и это поздно заметили. Ее срочно доставили в больницу, где она позже скончалась. Тогда было возбуждено дело в отношении учителя по факту причинения смерти по неосторожности.
«Осужденный ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности как учителя по физической культуре, не предвидел возможности наступлений общественно опасных последствий в виде причинения смерти малолетней, проявил преступную небрежность, своевременно не обнаружил малолетнюю под водой и не оказал оперативно медицинскую помощь», — сообщают в Следкоме.
Решением суда, педагогу назначили наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью на срок 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать. Ранее учитель назвал свою версию произошедшего.