По данным следствия, все произошло в прошлом году в новосибирской школе. Учитель физкультуры вел ознакомительное занятие со школьниками в бассейне. В один момент девочка начала тонуть и это поздно заметили. Ее срочно доставили в больницу, где она позже скончалась. Тогда было возбуждено дело в отношении учителя по факту причинения смерти по неосторожности.