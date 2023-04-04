ВКонтакте отмечает 150-летие Рахманинова

Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:

«Юбилеи писателей, учёных, музыкантов и знаковые исторические даты часто находят своё диджитал-отражение ВКонтакте. Совсем недавно мы масштабно отметили Международный день театра и посвятили его 200-летию Александра Островского — трансляции собрали больше 2 миллионов просмотров. А теперь помогаем погрузиться в творчество Сергея Рахманинова: его музыка была написана для академических залов, но звучит актуально и из современных аудиосистем и смартфонов. В своём стиле композитор объединил лучшие традиции московской и петербургской школ. А мы объединили ведущие площадки России, чтобы любой желающий смог послушать классические сочинения в исполнении виртуозов не выходя из дома и не покидая любимую соцсеть».