ВКонтакте отмечает 150-летие Рахманинова

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:43
ВКонтакте поздравляет поклонников композитора с его 150-летием и делится насыщенной программой, подготовленной совместно с информационным агентством ТАСС, «Петербург-концертом» и Государственным Эрмитажем. Проект объединил уникальный контент от одних из самых известных оркестров страны. Трансляции можно посмотреть на платформе VK Видео и в сообществе «Культура ВКонтакте», а также в сообществах участников проекта.
Московская филармония, одна из крупнейших концертных организаций мира, покажет большой фестиваль «Рахманиновские дни». В онлайн-афише — целый ряд концертов с участием звёзд академической сцены. Денис Мацуев и Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнят все фортепианные концерты Сергея Рахманинова 1 и 2 апреля. Также 1 апреля на сцене большого зала «Филармонии-2» выступит Борис Березовский с камерной программой. В другие дни месяца пользователи ВКонтакте смогут насладиться сюитами, сонатами, прелюдиями и романсами.
Информационное агентство ТАСС проведёт трансляцию вечернего отделения концерта «День Рахманинова в Эрмитаже» — выступит оркестр под руководством скрипача-виртуоза Сергея Стадлера. Зрители услышат Симфонию № 2 Сергея Рахманинова и три романса для скрипки в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Концерт будет эксклюзивно доступен в официальном сообществе агентства ВКонтакте.
Санкт-Петербургская филармония им. Шостаковича представит сразу несколько проектов, посвящённых юбилею Сергея Рахманинова. В сообществе филармонии уже доступны трансляции событий фестиваля «Рахманинов и (не) его время». Зрители могут увидеть концерт, в котором прозвучат кантата «Весна», Рапсодия на тему Паганини и Симфония № 3. Также им станет доступен фортепианный вечер Ивана Бессонова, лауреата Международного конкурса им. Рахманинова и победителя «Классического Евровидения». Выступление пианиста можно посмотреть только 2 апреля в 20:00 в прямом эфире.
Также Петербургская филармония готовит подкаст, в котором лекторы-музыковеды представят творческий портрет композитора с точки зрения исследователей, музыкантов и слушателей. Лекция «Кто такой Mr. Rachmaninov?» уже доступна для просмотра. Кроме того, один из выпусков цикла лекций «Дирижёрское искусство» будет посвящён Сергею Рахманинову и его финальному сочинению «Симфонические танцы».
Свердловская филармония встречает праздник фестивалем «Рахманинов. Зримая музыка». В его рамках прошли лекция про хоровую музыку и концерт «Алеко» — трансляции уже доступны в сообществе филармонии. А 1 апреля зрители увидят запись концерта «Рахманинов. Вторая симфония». Это вдохновляющее произведение, успех которого вернул автору веру в себя. Сочинение исполнит Уральский академический филармонический оркестр под управлением дирижёра Дмитрия Лисса.
Также в праздновании юбилея Сергея Рахманинова ВКонтакте принимают участие филармонии Красноярска и Нижнего Тагила. В их сообществах доступны материалы, посвящённые творчеству композитора.
Зера Черешнева, директор по стратегическим проектам ВКонтакте:
«Юбилеи писателей, учёных, музыкантов и знаковые исторические даты часто находят своё диджитал-отражение ВКонтакте. Совсем недавно мы масштабно отметили Международный день театра и посвятили его 200-летию Александра Островского — трансляции собрали больше 2 миллионов просмотров. А теперь помогаем погрузиться в творчество Сергея Рахманинова: его музыка была написана для академических залов, но звучит актуально и из современных аудиосистем и смартфонов. В своём стиле композитор объединил лучшие традиции московской и петербургской школ. А мы объединили ведущие площадки России, чтобы любой желающий смог послушать классические сочинения в исполнении виртуозов не выходя из дома и не покидая любимую соцсеть».
Ранее ВКонтакте эксклюзивно показала трансляции всех этапов и гала-концерт международного юношеского конкурса пианистов имени Сергея Рахманинова. Все записи доступны в сообществе конкурса. Событие проходило с 21 по 26 марта 2023 года в Великом Новгороде, его художественным руководителем стал Денис Мацуев.