Военный из Новосибирской области Максим Тареев погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Как сообщили в мэрии Бердска, мужчина получил смертельное ранение в зоне СВО 28 января 2023 года. Родные и земляки простились с ним 20 февраля.
Родом Максим из Сахалинской области. В город Бердск Новосибирской области мужчина переехал с семьей в 2005 году. Он учился в лицее №6, служил в армии. Когда началась спецоперация, он подписал контракт и отбыл на Донбасс.
Сибиряка посмертно наградили Орденом Мужества.