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Военный из Новосибирской области Максим Тареев погиб в ходе СВО

4 апреля 2023, 02:30
Фото: Администрация Бердска
Новосибирец Максим Тареев погиб в бою на СВО
Новосибирец Максим Тареев героически погиб в бою в городе Артемовске. Военному было 29 лет.

Как сообщили в мэрии Бердска, мужчина получил смертельное ранение в зоне СВО 28 января 2023 года. Родные и земляки простились с ним 20 февраля.

Родом Максим из Сахалинской области. В город Бердск Новосибирской области мужчина переехал с семьей в 2005 году. Он учился в лицее №6, служил в армии. Когда началась спецоперация, он подписал контракт и отбыл на Донбасс.

Сибиряка посмертно наградили Орденом Мужества.

#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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