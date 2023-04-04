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Загадочное исчезновение 21-летнего парня в Новосибирске – его ищут две недели

4 апреля 2023, 02:28
Фото: ЛизаАлерт
Молодой человек пропал 21 марта 2023

В Новосибирске две недели назад бесследно пропал 21-летний парень

В Новосибирске волонтеры ведут поиски пропавшего молодого человека, о местонахождении которого ничего неизвестно уже 15 дней, подробности передают в «ЛизаАлерт».

Из ориентировки следует, что Захар Суходеев пропал в Октябрьском районе Новосибирска. С 21 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Одежда: черная куртка, черная шапка, черные джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112. 

Напомним, что ранее в Новосибирской области пропал 8-летний ребенок. Мальчика нашли мертвым - он провалился под лед и утонул. 

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