Загадочное исчезновение 21-летнего парня в Новосибирске – его ищут две недели

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Из ориентировки следует, что Захар Суходеев пропал в Октябрьском районе Новосибирска. С 21 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Одежда: черная куртка, черная шапка, черные джинсы, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
Напомним, что ранее в Новосибирской области пропал 8-летний ребенок. Мальчика нашли мертвым - он провалился под лед и утонул.