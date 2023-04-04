Житель Чановского района Максим Беляков погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
«В связи с гибелью при исполнении воинского долга участника специальной военной операции на территории Украины, уроженца Чановского района Белякова Максима Олеговича, администрация Чановского района выражает глубокие соболезнования родным и близким, его друзьям, боевым товарищам», - указано на официальной странице администрации Чановского района в социальной сети «ВКонтакте».
Максим Беляков родился 21 июня 2000 года в поселке Двуозерный Отреченского сельсовета. В ноябре 2021 года юноша подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону специальной военной операции на Украине. Подробности гибели контрактника не разглашаются, посмертно его наградили орденом Мужества.
Напомним, что на территории ДНР погиб житель Кочковского района Новосибирской области Андрей Белов. Молодому человеку было 28 лет.