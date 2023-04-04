atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Изображение материала

Житель Чановского района Максим Беляков погиб в зоне СВО

4 апреля 2023, 10:44
Фото: pxhere.com
Юноше было 22 года

В зоне СВО погиб житель Новосибирской области Максим Беляков

В Чановском районе Новосибирской области простятся с Максимом Беляковым. Молодой человек погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.
«В связи с гибелью при исполнении воинского долга участника специальной военной операции на территории Украины, уроженца Чановского района Белякова Максима Олеговича, администрация Чановского района выражает глубокие соболезнования родным и близким, его друзьям, боевым товарищам», - указано на официальной странице администрации Чановского района в социальной сети «ВКонтакте».

Максим Беляков родился 21 июня 2000 года в поселке Двуозерный Отреченского сельсовета. В ноябре 2021 года юноша подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону специальной военной операции на Украине. Подробности гибели контрактника не разглашаются, посмертно его наградили орденом Мужества.

Напомним, что на территории ДНР погиб житель Кочковского района Новосибирской области Андрей Белов. Молодому человеку было 28 лет.

Новосибирский военный Андрей Белов погиб в бою на территории ДНР
Узнать подробнее
#Новосибирская область#Спецоперация#Участник СВО#Зона СВО#Погиб
Подпишитесь
В Новосибирске в День космонавтики 12 апреля прогремит салют
Сегодня, 05:39
«А где потусить?»: Киркоров спросил у Давы, куда сходить в Новосибирске
Сегодня, 06:04
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Вчера, 05:34
Новосибирск замкнул ТОП-10 мегаполисов России по качеству городской среды
Сегодня, 02:33
Теплую погоду обещают синоптики в Новосибирске – потеплеет до +11 °C
Сегодня, 02:57
В Новосибирске женщин лишают девственности лазером
Сегодня, 05:00