Житель Чановского района Максим Беляков погиб в зоне СВО

Максим Беляков родился 21 июня 2000 года в поселке Двуозерный Отреченского сельсовета. В ноябре 2021 года юноша подписал контракт с Вооруженными силами РФ и отправился в зону специальной военной операции на Украине. Подробности гибели контрактника не разглашаются, посмертно его наградили орденом Мужества.