Житель Ордынского района Виталий Диулин погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
«3 апреля 2023 в селе Вагайцево проводили в последний путь участника специальной военной операции на Украине Диулина Виталия Владимировича, 1985 года рождения», - сообщается на официальной странице администрации Ордынского района в социальной сети «ВКонтакте».
До этого в Сузунском районе простились с жителем села Верх-Ирмень Иваном Сычевым. Старшина мотострелковой роты погиб в зоне специальной военной операции. У него остались жена и двое детей.