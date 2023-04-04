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Житель Ордынского района Виталий Диулин погиб в зоне СВО

4 апреля 2023, 14:10
Фото: Официальная страница администрации Ордынского района «ВКонтакте».
Мужчина погиб в зоне СВО

В Новосибирской области простились с погибшим на СВО Виталием Диулиным

В Ордынском районе простились с жителем села Вагайцево Виталием Диулиным. Мужчина погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в районной администрации.
«3 апреля 2023 в селе Вагайцево проводили в последний путь участника специальной военной операции на Украине Диулина Виталия Владимировича, 1985 года рождения», - сообщается на официальной странице администрации Ордынского района в социальной сети «ВКонтакте».

До этого в Сузунском районе простились с жителем села Верх-Ирмень Иваном Сычевым. Старшина мотострелковой роты погиб в зоне специальной военной операции. У него остались жена и двое детей.

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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#Спецоперация#Новосибирская область#Участник СВО#Зона СВО#Погиб
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