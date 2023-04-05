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Демографический взрыв в Новосибирской области — рекордные цифры записи в первый класс

5 апреля 2023, 03:59
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Начинают сказываться последствия "бэби-бума" 2018 года.
«Бэби-бум» 2018 года начинает давать о себе знать — в первые классы в Новосибирске в 2023 году пойдет рекордное количество детей. Для того чтобы всем детям хватило мест в школах, к сентябрю заработают 14 новых школ, в которых будет 10 тысяч мест, рассказал министр образования Сергей Федочук.

Первого апреля в Новосибирской области открылась запись детей в первый класс — неожиданностью стало, что в 2023 году в области первоклашками станут 38,5 тысяч детей. Из них 25 тысяч детей пойдут в первый класс в Новосибирске, это рекордные цифры для города.

В сентябре 2022 года Новосибирск удивил страну школой, в которой 14 первых классов, включая 1 «Р». Включая все школы Новосибирской области, 1 сентября 2022 года в первый класс пошли 39,7 тысяч человек, что стало рекордной цифрой для Новосибирской области.

В ближайшие годы в школы будет записываться еще большее количество детей, так как в 2018 году по оценкам демографов начался очередной «бэби-бум». Ученые считают, что он связан с завершением оттока сельского населения 2011–2016 годов. На смену ему пришла другая тенденция — в 2017 начался прирост за счет приезда мигрантов, и в 2018 году этот прирост удвоился.

К началу 2023 учебного года, как отметил министр образования Сергей Федорчук, в Новосибирской области заработают 14 новых школ. Это меньше, чем было в рекордный 1975 год, тогда в области открыли двери для учеников сразу 30 новых школ. Зато по качеству и масштабу новых учебных заведений 2023 год будет триумфальным. Потому что в 1975 году в сентябре было открыто только 1175 новых учебных мест, а в 2023 году по плану их 10000, и это действительно рекорд за всю историю Новосибирской области.

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На месте инфекционной больницы улице Семьи Шамшиных в Новосибирске планируют построить школу.

#Дети#Школа#Строительство#Демография#Образование#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Сергей Федорчук
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