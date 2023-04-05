К началу 2023 учебного года, как отметил министр образования Сергей Федорчук, в Новосибирской области заработают 14 новых школ. Это меньше, чем было в рекордный 1975 год, тогда в области открыли двери для учеников сразу 30 новых школ. Зато по качеству и масштабу новых учебных заведений 2023 год будет триумфальным. Потому что в 1975 году в сентябре было открыто только 1175 новых учебных мест, а в 2023 году по плану их 10000, и это действительно рекорд за всю историю Новосибирской области.