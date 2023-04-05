Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Первого апреля в Новосибирской области открылась запись детей в первый класс — неожиданностью стало, что в 2023 году в области первоклашками станут 38,5 тысяч детей. Из них 25 тысяч детей пойдут в первый класс в Новосибирске, это рекордные цифры для города.
В сентябре 2022 года Новосибирск удивил страну школой, в которой 14 первых классов, включая 1 «Р». Включая все школы Новосибирской области, 1 сентября 2022 года в первый класс пошли 39,7 тысяч человек, что стало рекордной цифрой для Новосибирской области.
В ближайшие годы в школы будет записываться еще большее количество детей, так как в 2018 году по оценкам демографов начался очередной «бэби-бум». Ученые считают, что он связан с завершением оттока сельского населения 2011–2016 годов. На смену ему пришла другая тенденция — в 2017 начался прирост за счет приезда мигрантов, и в 2018 году этот прирост удвоился.
К началу 2023 учебного года, как отметил министр образования Сергей Федорчук, в Новосибирской области заработают 14 новых школ. Это меньше, чем было в рекордный 1975 год, тогда в области открыли двери для учеников сразу 30 новых школ. Зато по качеству и масштабу новых учебных заведений 2023 год будет триумфальным. Потому что в 1975 году в сентябре было открыто только 1175 новых учебных мест, а в 2023 году по плану их 10000, и это действительно рекорд за всю историю Новосибирской области.
На месте инфекционной больницы улице Семьи Шамшиных в Новосибирске планируют построить школу.