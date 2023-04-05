Девочка Стефания родилась благодаря инспекторам ДПС в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, 1 апреля в селе Шайдурово к двум сотрудникам ДПС Сергею Алашееву и Алексею Рябову подошел растерянный мужчина. Оказалось, у его жены начались роды, нужно было срочно довести ее до больницы, а он боялся не успеть.
Госавтоинспекторы, не раздумывая посадили женщину в автомобиль и повезли в областную больницу. Все пробки объехали с включенными мигалками.
Через несколько дней новоиспеченная мама прислала в ведомство письмо со словами благодарности. Она сообщила, что родила девочку – ее назвали редким именем Стефания.