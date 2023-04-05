atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Изображение материала

Девочка Стефания родилась благодаря инспекторам ДПС в Новосибирской области

5 апреля 2023, 08:25
Фото: Коллаж ГУ МВД НСО/1MI
Полицейские помогли роженице в Новосибирской области
Инспекторы ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до больницы под Новосибирском. Благодаря им на свет появилась здоровая девочка по имени Стефания.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, 1 апреля в селе Шайдурово к двум сотрудникам ДПС Сергею Алашееву и Алексею Рябову подошел растерянный мужчина. Оказалось, у его жены начались роды, нужно было срочно довести ее до больницы, а он боялся не успеть.

Госавтоинспекторы, не раздумывая посадили женщину в автомобиль и повезли в областную больницу. Все пробки объехали с включенными мигалками.

Через несколько дней новоиспеченная мама прислала в ведомство письмо со словами благодарности. Она сообщила, что родила девочку – ее назвали редким именем Стефания.

#Алина Шефер#Дети#Полиция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Женщины в хиджабах и вейпы - визитная карточка Плющихинского в Новосибирске
Сегодня, 05:16
«Тощий, опухший»: Филипп Киркоров напугал фанатов из Новосибирска внешним видом
Сегодня, 04:57
Прокат электросамокатов заработал в Новосибирске 5 апреля 2023 — где найти парковки
Сегодня, 03:33
Родители перестанут общаться в чатах в WhatsApp: их удалят школы Новосибирска
Сегодня, 08:58
Для русских сойдёт: как нам продают ненужные в Китае машины
Сегодня, 08:22
Житель Коломны выиграл 1 000 000 рублей на АЗС. Впереди новые розыгрыши
Сегодня, 03:00