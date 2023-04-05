Девочка Стефания родилась благодаря инспекторам ДПС в Новосибирской области

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, 1 апреля в селе Шайдурово к двум сотрудникам ДПС Сергею Алашееву и Алексею Рябову подошел растерянный мужчина. Оказалось, у его жены начались роды, нужно было срочно довести ее до больницы, а он боялся не успеть.