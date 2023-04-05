Для русских сойдёт: как нам продают ненужные в Китае машины

В Китае есть и такие автопроизводители, показавшие более серьезный подход к делу и готовность долгосрочно инвестировать в российские проекты. Среди них Haval. У компании есть собственный завод. Кроме того, она создает дилерскую и сервисную сети. Вероятно, более успешные производители КНР не захотели сотрудничать с «Соллерсом», хотя у него был опыт работы с такими брендами, как Fiat, SsangYong, Mazda и Ford.