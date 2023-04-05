Для русских сойдёт: как нам продают ненужные в Китае машины

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Изначально китайский производитель пришел в Россию в прошлом году, однако смог занять только 1,6% рынка. А сейчас под видом российских брендов компания предлагает собственные модели на рынке РФ, используя «бейдж-инжиниринг» либо просто переклейку логотипов. Таким образом, JAC Shuailing W образца 2013 года стал КамАЗом «Компас», а модели JAC Sunray и JAC N25/N35 представлены под такими брендами, как «Атлант» и «Арго», на российском рынке, пишет newsnn.ru.
Как сообщает mk.ru, те, кто приобрел такой автомобиль, говорят о низком качестве его лакокрасочного покрытия, плохой электрике и отсутствии комплектующих. До сих пор неизвестно, почему Россия выбрала для сотрудничества именно эту компанию. Скорее всего, дело в стоимости, поскольку китайский JAC находится в низком ценовом сегменте.
Отмечается, что собранные в РФ машины JAC Sunray стоят вдвое дороже, чем их аналоги, которые были сделаны в Китае.
В Китае есть и такие автопроизводители, показавшие более серьезный подход к делу и готовность долгосрочно инвестировать в российские проекты. Среди них Haval. У компании есть собственный завод. Кроме того, она создает дилерскую и сервисную сети. Вероятно, более успешные производители КНР не захотели сотрудничать с «Соллерсом», хотя у него был опыт работы с такими брендами, как Fiat, SsangYong, Mazda и Ford.
Скорее всего, «Соллерс» выкупил полную лицензию на интеллектуальную собственность и в дальнейшем планирует усовершенствовать автомобиль. Но если «Соллерс» может разрабатывать автомобили, тогда почему он этого не делал раньше? Также возникает вопрос, почему была прекращена модернизация «УАЗ Патриот» и закрыт конструкторско-инженерный проект «Соллерс Инжиниринг»? И обладает ли компания достаточными компетенциями, сотрудниками и конструкторской школой, чтобы создавать современные продукты?
Возможно, локализацию производства JAC в нашей стране расширят до 70%. Для этого необходимо применять российские шины, стекла и огнетушители. Однако остается открытым вопрос, может ли это стать новым шагом на пути к развитию автомобильной промышленности в России.