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Доброволец Николай Ивлев из Новосибирской области погиб в СВО через три недели службы

5 апреля 2023, 06:03
Фото: предоставили знакомые семьи
В Новосибирской области простятся с погибшим в СВО Николаем Ивлевым
Жители села Кондусла Новосибирской области простятся с погибшим в СВО Николаем Ивлевым. Церемония пройдет 6 апреля.

Как сообщили Atas.info местные жители, Николай Петрович отправился на спецоперацию добровольцем 13 марта 2023 года, а погиб в тот же месяц 30 числа. Ему было 53 года.

«Николая не хотели сначала забирать в зону спецоперации из-за возраста, но он как-то пробился. Хотел встать на защиту Отечества. Он погиб, как настоящий герой - в бою. У него остались жена и дети, даже уже подрастают внуки», - рассказывают односельчане.

Мужчина родился 22 мая 1969 года в деревне Ракитники Куйбышевского района. Местные отзываются о нем, как о добром и отзывчивом человеке. Поэтому товарищи и земляки совсем не удивились тому, что Николай вызвался на СВО в свои почтенные годы.

Николай Ивлев окончил Осиновскую среднюю школу в 1985 году. После прошел срочную службу в Советской армии.

Сейчас представители местной власти и земляки готовят церемонию прощания с героем. Военного с почестями проводят в последний путь 6 апреля в селе Кондусла.


#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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