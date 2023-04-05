Доброволец Николай Ивлев из Новосибирской области погиб в СВО через три недели службы

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Как сообщили Atas.info местные жители, Николай Петрович отправился на спецоперацию добровольцем 13 марта 2023 года, а погиб в тот же месяц 30 числа. Ему было 53 года.
«Николая не хотели сначала забирать в зону спецоперации из-за возраста, но он как-то пробился. Хотел встать на защиту Отечества. Он погиб, как настоящий герой - в бою. У него остались жена и дети, даже уже подрастают внуки», - рассказывают односельчане.
Мужчина родился 22 мая 1969 года в деревне Ракитники Куйбышевского района. Местные отзываются о нем, как о добром и отзывчивом человеке. Поэтому товарищи и земляки совсем не удивились тому, что Николай вызвался на СВО в свои почтенные годы.
Николай Ивлев окончил Осиновскую среднюю школу в 1985 году. После прошел срочную службу в Советской армии.
Сейчас представители местной власти и земляки готовят церемонию прощания с героем. Военного с почестями проводят в последний путь 6 апреля в селе Кондусла.