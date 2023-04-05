Доброволец Николай Ивлев из Новосибирской области погиб в СВО через три недели службы

Мужчина родился 22 мая 1969 года в деревне Ракитники Куйбышевского района. Местные отзываются о нем, как о добром и отзывчивом человеке. Поэтому товарищи и земляки совсем не удивились тому, что Николай вызвался на СВО в свои почтенные годы.