Эффективное ДМС для взрослых и детей

Posted 5 апреля 12:04
Published 5 апреля 12:04
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Большинство существующих на рынке предложений по ДМС имеет ряд недостатков. Во-первых, это высокая цена. Во-вторых, сложный и неудобный процесс оформления. И в-третьих, запутанный процесс обслуживания
Чтобы решить эту проблему, крупнейшая страховая компания России* «СОГАЗ» запустила уникальный для нашей страны продукт, лишенный всех этих недостатков. Такой полис ДМС получил название «Доктор Лайк».
Что же такое «Доктор Лайк»? Это полноценное ДМС для любых физических лиц с полностью цифровым процессом оформления.
Продукт подходит для людей в возрасте от 1 года до 70 лет и предполагает три возможные территории действия:
В базовую программу по полису «Доктор Лайк» входят полный спектр поликлинических услуг в проверенных и популярных коммерческих клиниках, сезонная иммунопрофилактика гриппа, лабораторные исследования, а также срочные и плановые телемедицинские консультации без ограничений** в мобильном приложении «СОГАЗ – здоровье и страхование».
Дополнительно «Доктор Лайк» предоставляет возможность клиенту самостоятельно расширить перечень доступных услуг, при необходимости добавляя к базовому пакету стоматологическое обслуживание и диспансерные детские осмотры.
Сколько же стоит такой полис? Средняя цена составляет 10 000 рублей в год, то есть порядка 30 рублей в день, что дешевле стаканчика кофе.
Почему так дешево? Благодаря цифровой франшизе – то есть участию клиента в оплате полученных им медицинских услуг. Важно, что процент франшизы автоматически списывается с банковской карты, которую клиент «привязал» в своем личном кабинете СОГАЗа***. При этом клиент видит и контролирует все транзакции.
Оформить такой полис можно за несколько минут на сайте СОГАЗа уже сейчас. Воспользуйтесь этой возможностью и получите доступ ко всем сервисам ДМС от лидера рынка*!
* По объему страховой премии на основании данных Банка России за 9 месяцев 2021 года.
** Сервис телемедицины работает при наличии подключения к сети Интернет. Предупреждаем о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
*** Оплата части стоимости медицинских услуг в размере безусловной франшизы производится путем безакцептного списания денежных средств со счета банковской карты (или нескольких карт), зарегистрированной в личном кабинете. Списание производится однократно всякий раз после обращения за медицинскими услугами. Если привязано более одной карты, двойного списания за одну услугу не происходит.
АО «СОГАЗ». Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС № 1208-04, ОС № 1208-05, ПС № 1208.