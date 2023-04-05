После развала СССР первым главой независимой республики, против которого возбудили дело, стал экс-президент Украины Леонид Кучма, вспоминает издание "Новые Известия". Его обвинили в превышении полномочий, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Но в 2011 году суд признал возбуждение дела незаконным. В начале 2023 года было закрыто дело и в отношении бывшего лидера Киргизии Аскара Акаева. В 2021 году его привлекли по делу о незаконной передаче золотого месторождения "Кумтор" в 1992 году канадской компании. В итоге обвинения против Акаева, а виновным назначили бывшего премьера Темира Сариева.