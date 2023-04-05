Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Один из самых известных национальных лидеров, оказавшийся на скамье подсудимых - глава Сербии Слободан Милошевич. Его арестовали в 2001 году по обвинению в военных преступлениях в Косово в 1999. Война на территории бывшей Югославии унесла тысячи жизней и кто-то в итоге должен был быть показательно наказан. Милошевич предстал перед трибуналом в Гааге, но приговора он так и не услышал – скончался в 2006 году.
Арест сербского лидера был инициирован органами международного правосудия, но по большей части за решетку президентов отправляют национальные силовики. Например, в 2018 году бывшую главу Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 20 годам заключения и штрафу в 16,6 млн долларов по обвинению в коррупции, вымогательстве и превышении полномочий. Причем процедуру вынесения приговора транслировали по ТВ. В 2021 Хе попала под амнистию, что вызвало серьезное недовольство у граждан страны, которое вылилось в массовые уличные протесты.
В Южной Корее вообще часто отправляют президентов на скамью подсудимых. В 1995 году был арестован, а после приговорен к пожизненному заключению экс-президент Чон Ду Хван. За ним числятся вооруженный переворот, убийства и коррупция. В 1996 его соратник и следующий президент Ро Дэ У по аналогичным обвинениям отправился в тюрьму на 22 года. Однако спустя два года оба был помилованы.
2018 год – арестован бывший президент Ли Мён Бак. Вину в присовении 100 тысяч долларов из фонда государственной службы разведки он признал, но в коррупции сознаваться не захотел. Приговор – 17 лет за решеткой. Но, как это принято в Южной Корее, через два года Бак был помилован.
В Европе преследованием президентов тоже никого не удивишь, но здесь правосудие обычно более снисходительно к вип-персонам. Бывший глава Италии Сильвио Берлускони выслушивал обвинения в организации секс-вечеринок с участием несовершеннолетних и в подкупе свидетелей. Громкий судебный процесс тянулся долго, но в результате Берлускони был оправдан.
Его французский коллега Николя Саркози 2021 году был признан виновным в нарушении правил ведения предвыборной кампании – политик потратил в два раза больше денег, чем разрешено законом. Его приговорили к трем годам заключения, два из которых – условно.
После развала СССР первым главой независимой республики, против которого возбудили дело, стал экс-президент Украины Леонид Кучма, вспоминает издание "Новые Известия". Его обвинили в превышении полномочий, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. Но в 2011 году суд признал возбуждение дела незаконным. В начале 2023 года было закрыто дело и в отношении бывшего лидера Киргизии Аскара Акаева. В 2021 году его привлекли по делу о незаконной передаче золотого месторождения "Кумтор" в 1992 году канадской компании. В итоге обвинения против Акаева, а виновным назначили бывшего премьера Темира Сариева.
Совсем недавно, в мае 2022 года, экс-президента Молдавии Игоря Додона обвинили в коррупции, измене, присвоении государственных денег и получении денег от преступной организации на ведедение политической деятельности. Сейчас Додон находится под домашним арестом.
Что касается США, то Дональд Трамп оказался первым экс-президентом, который дает показания в суде. Но его предшественники не раз попадали в громкие скандалы. В 1974 году Ричард Никсон был уличён в органзации незаконной прослушки в штабе соперника по выборам 1972 года Джорджа Макговерна в комплексе «Уотергейт». Это закончилось отставкой Никсона, а вот на скамью подсудимых попали 25 сотрудников его штаба.
После того, как 49-летнего Билла Клинтона уличили в сексуальной связи с 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински, его обвиняли в лжесвидетельствовании и препятствии правосудию. Скандал завершился штрафом для Клинтона в размере 90 тысяч долларов за неуважение к суду.