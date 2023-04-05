Младший лейтенант Роман Никитенко из Коченевского района погиб в зоне СВО

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Published Сегодня, 05:26
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«18 марта 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Никитенко Роман Евгеньевич», - указано на официальной странице администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте».
Роман Никитенко родился 19 августа 1997 года в Коченево. После школы поступил в Новосибирское профессиональное училище №50. В 2016 году молодого человека призвали в армию, военную службу он проходил в 234-м десантно-штурмовом полку Воздушно-десантных войск в Пскове. Затем Роман Никитенко заключил контракт с Вооруженными силами.
18 февраля 2023 года юноше присвоили звание младшего лейтенанта. По решению семьи Романа Никитенко похоронили в Пскове. Обстоятельства гибели контрактника не разглашаются.