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Младший лейтенант Роман Никитенко из Коченевского района погиб в зоне СВО

5 апреля 2023, 05:26
Фото: Официальная страница администрации Коченевского района «ВКонтакте»
Молодого человека похоронили в Пскове

Уроженец Новосибирской области Роман Никитенко погиб в зоне СВО

В Коченевском районе простятся с местным жителем Романом Никитенко. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.
 «18 марта 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Никитенко Роман Евгеньевич», - указано на официальной странице администрации Коченевского района в социальной сети «ВКонтакте».

Роман Никитенко родился 19 августа 1997 года в Коченево. После школы поступил в Новосибирское профессиональное училище №50. В 2016 году молодого человека призвали в армию, военную службу он проходил в 234-м десантно-штурмовом полку Воздушно-десантных войск в Пскове. Затем Роман Никитенко заключил контракт с Вооруженными силами.

18 февраля 2023 года юноше присвоили звание младшего лейтенанта. По решению семьи Романа Никитенко похоронили в Пскове. Обстоятельства гибели контрактника не разглашаются.

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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#Новосибирская область#Спецоперация#Участник СВО#Зона СВО#Погиб
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