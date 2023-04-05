Младший лейтенант Роман Никитенко из Коченевского района погиб в зоне СВО

Роман Никитенко родился 19 августа 1997 года в Коченево. После школы поступил в Новосибирское профессиональное училище №50. В 2016 году молодого человека призвали в армию, военную службу он проходил в 234-м десантно-штурмовом полку Воздушно-десантных войск в Пскове. Затем Роман Никитенко заключил контракт с Вооруженными силами.