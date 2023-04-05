На 1.5 млрд рублей отремонтируют мосты Новосибирска – мэр назвал какие

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
«В 2023 году продолжим работу по ключевому для нас объекту – Октябрьскому мосту. Мы начали ремонт в прошлом году – работы велись в сложных условиях, без остановки движения транспорта. В этом году предстоит второй этап – на эти цели запланировано 700 млн рублей. Работы уже начались. Завершение ремонта намечено на декабрь 2024 года», – рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе часа прессы 5 апреля.
Всего на ремонт новосибирских дорог в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2023 году направят 2,5 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей пойдут на ремонт мостов. Ремонт ждет Винаповский мост - 189 млн рублей. 121 млн рублей направят на починку мост через Иню в сторону Академгородка и Бердска.
Контракты с подрядными организациями уже заключены к 1 апреля.
Развязку Димитровского моста (путепровод через ул. Фабричную) готовятся отремонтировать на 90 млн рублей. В 139 млн рублей обойдется ремонт путепровода через железную дорогу на ТЭЦ-3. Не забыт и мост через реку Тулу на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Контракта на 129 млн рублей. Работы по всем объектам (кроме Октябрьского моста) должны быть завершены в текущем году.
Дорожный ремонт ожидает улицы Революции, Народную, Коммунистическую, Кропоткина, Тайгинскую, Есенина. Продолжится реновация проспекта Дзержинского и Советского шоссе. Длинные участки будут отремонтированы на улицах Большой (4 км), Софийской (3,5 км), Иванова (2,2 км). 4,4 км дамбы ГЭС тоже ждет ремонт.