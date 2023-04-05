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На 1.5 млрд рублей отремонтируют мосты Новосибирска – мэр назвал какие

5 апреля 2023, 10:43
Фото: Мэрия Новосибирска
Новосибирские мосты ждут ремонта в 2023 году
На ремонт Октябрьского моста, который новосибирцы называют «Коммунальным», в 2023 году выделено 700 млн рублей. Более 670 млн рублей запланировано на ремонт ещё пяти мостов и путепроводов: «Винаповский», через Иню на Бердском шоссе, через Тулу и другие.

«В 2023 году продолжим работу по ключевому для нас объекту – Октябрьскому мосту. Мы начали ремонт в прошлом году – работы велись в сложных условиях, без остановки движения транспорта. В этом году предстоит второй этап – на эти цели запланировано 700 млн рублей. Работы уже начались. Завершение ремонта намечено на декабрь 2024 года», – рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе часа прессы 5 апреля.

Всего на ремонт новосибирских дорог в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в 2023 году направят 2,5 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей пойдут на ремонт мостов. Ремонт ждет Винаповский мост - 189 млн рублей. 121 млн рублей направят на починку мост через Иню в сторону Академгородка и Бердска.

Контракты с подрядными организациями уже заключены к 1 апреля.

Развязку Димитровского моста (путепровод через ул. Фабричную) готовятся отремонтировать на 90 млн рублей. В 139 млн рублей обойдется ремонт путепровода через железную дорогу на ТЭЦ-3. Не забыт и мост через реку Тулу на ул. Сибиряков-Гвардейцев. Контракта на 129 млн рублей. Работы по всем объектам (кроме Октябрьского моста) должны быть завершены в текущем году.

Дорожный ремонт ожидает улицы Революции, Народную, Коммунистическую, Кропоткина, Тайгинскую, Есенина. Продолжится реновация проспекта Дзержинского и  Советского шоссе. Длинные участки будут отремонтированы на улицах Большой (4 км), Софийской (3,5 км), Иванова (2,2 км). 4,4 км дамбы ГЭС тоже ждет ремонт.

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#Дороги#Ремонт#Мост#Октябрьский мост#Мэр#Город#Новосибирск#Анатолий Локоть
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