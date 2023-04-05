На 1.5 млрд рублей отремонтируют мосты Новосибирска – мэр назвал какие

«В 2023 году продолжим работу по ключевому для нас объекту – Октябрьскому мосту. Мы начали ремонт в прошлом году – работы велись в сложных условиях, без остановки движения транспорта. В этом году предстоит второй этап – на эти цели запланировано 700 млн рублей. Работы уже начались. Завершение ремонта намечено на декабрь 2024 года», – рассказал мэр Анатолий Локоть в ходе часа прессы 5 апреля.