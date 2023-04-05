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Родители перестанут общаться в чатах в WhatsApp: их удалят школы Новосибирска

5 апреля 2023, 08:58
Фото: 1MI
В Новосибирске удалят родительские чаты в WhatsApp

В Новосибирске удалят родительские чаты из мессенджера WhatsApp

Педагоги и воспитатели в Новосибирске удалят родительские чаты в WhatsApp. Об этом рассказали читатели Atas.info.
«Будем переходить всем классом на Яндекс.Мессенджер. Сейчас разберемся, как там все устроено, потом оповестим родителей. Скинем всем ссылки в группу», - рассказала учительница одной из школ Новосибирска Ксения М.

Оказалось, что школам и детским садам города рекомендовали еще в прошлом году по возможности переходить на другие мессенджеры. Все из-за признания в России экстремистской компании Meta, которой принадлежит WhatsApp.

Кроме того, ограничить общение в зарубежном приложении советовали не только сотрудникам сферы образования, но и чиновникам. В мессенджере периодически происходят сбои, еще там орудуют мошенники. Все эти факторы могут нарушить рабочий процесс.

 

#Алина Шефер#WhatsApp#Школа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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