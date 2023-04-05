Родители перестанут общаться в чатах в WhatsApp: их удалят школы Новосибирска

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
«Будем переходить всем классом на Яндекс.Мессенджер. Сейчас разберемся, как там все устроено, потом оповестим родителей. Скинем всем ссылки в группу», - рассказала учительница одной из школ Новосибирска Ксения М.
Оказалось, что школам и детским садам города рекомендовали еще в прошлом году по возможности переходить на другие мессенджеры. Все из-за признания в России экстремистской компании Meta, которой принадлежит WhatsApp.
Кроме того, ограничить общение в зарубежном приложении советовали не только сотрудникам сферы образования, но и чиновникам. В мессенджере периодически происходят сбои, еще там орудуют мошенники. Все эти факторы могут нарушить рабочий процесс.