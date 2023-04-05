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«Смывал деньги в унитаз, хоронил игрушки»: мать бросила сына в больнице Новосибирска

5 апреля 2023, 09:54
Фото: 1MI
Мать бросила сына в больнице Новосибирска
История о брошенном в инфекционной больнице 6-летнем мальчике потрясла весь Новосибирск. От него отказалась родная мать. Что толкнуло женщину на этот шаг, в чем вина ребенка – в материале Atas.info.

Все началось с поста в соцсети женщины, знакомой с ситуацией. Она рассказала, что мать привезла в больницу на лечение своего сына, а потом не пришла на его выписку. Спустя несколько дней стало известно, что от мальчика якобы отказались.

К ситуации даже подключилась уполномоченная по правам ребенка региона Надежда Болтенко. Омбудсмен рассказала журналистам «АиФ-Новосибирск», что мальчик воспитывается без отца в многодетной семье. Помимо него у сибирячки 9-летний сын и две дочери 3 лет и грудничок. Все дети сейчас находятся в центре временного содержания так, как их мать легла в стационар на длительное лечение.

На свое здоровье женщина сетовала и в разговоре с местными журналистами. Но при этом она также заявляла, что очень устала от проступков среднего сына. Якобы он перестал ее слушаться, научился у сверстников плохому – начал смывать деньги в унитазе, ломать игрушки и закапывать их в землю, как будто хоронит. Кроме того, мальчик, со слов матери, часто стал поднимать руку на сестер.

Женщина предположила, что причиной подобного поведения ребенка может быть ревность к другим детям. Она несколько раз водила сына к психологу, но ничего не помогало.

Но при этом сибирячка уверяла, что от своих детей не отказывалась. Ей вынуждено пришлось отдать их под опеку на время лечения.

Эту историю также проверяют сейчас следователи СУ СКР Новосибирской области. По результатам примут процессуальное решение.

#Дети#Семья#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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