«Смывал деньги в унитаз, хоронил игрушки»: мать бросила сына в больнице Новосибирска

На свое здоровье женщина сетовала и в разговоре с местными журналистами. Но при этом она также заявляла, что очень устала от проступков среднего сына. Якобы он перестал ее слушаться, научился у сверстников плохому – начал смывать деньги в унитазе, ломать игрушки и закапывать их в землю, как будто хоронит. Кроме того, мальчик, со слов матери, часто стал поднимать руку на сестер.