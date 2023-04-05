«Сплин» не приедет на «Ветер Сибири»: с организаторами провели убедительную беседу

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
«До сведения организаторов концерта доведено разъяснение о недопустимости нарушения действующего законодательства РФ при организации концертных и иных развлекательных мероприятий, а также рекомендации […] руководствоваться Указом Президента РФ [….] «Об утверждении Основ государственной культурной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - цитирует «Сибкрай» представителей министерства.
Также в Минкульте сообщили, что организаторы – ООО «Форум успеха» - и площадка проведения фестиваля им не подведомственны. Тем не менее одни из хэдлайнеров - питерский коллектив «Сплин» - окончательно исчез с афиш. Вместо опального коллектива Александра Васильева перед новосибирскими любителями рок-музыки выступит группа The Hatters.
До этого участию «Сплина» в фестивале «Ветер Сибири» возмутился председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров. По его мнению, Александр Васильев сможет транслировать аудитории свои антироссийские ценности. В августе 2022 года музыкант попал в опалу из-за поддержки артистов, уехавших из России – в частности, Андрея Макаревича*.
Напомним, что нелюбимый православными активистами Филипп Киркоров все же смог приехать в Новосибирск. Однако фанаты испугались внешнего вида артиста.
*физическое лицо, признанное иноагентом