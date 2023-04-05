«Сплин» не приедет на «Ветер Сибири»: с организаторами провели убедительную беседу

Также в Минкульте сообщили, что организаторы – ООО «Форум успеха» - и площадка проведения фестиваля им не подведомственны. Тем не менее одни из хэдлайнеров - питерский коллектив «Сплин» - окончательно исчез с афиш. Вместо опального коллектива Александра Васильева перед новосибирскими любителями рок-музыки выступит группа The Hatters.