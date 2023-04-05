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«Сплин» не приедет на «Ветер Сибири»: с организаторами провели убедительную беседу

5 апреля 2023, 10:16
Фото: wikipedia.org
«Сплин» не приедет в Новосибирск

С организаторами «Ветра Сибири» под Новосибирском провели беседу из-за «Сплина»

Питерские рокеры «Сплин» окончательно исчезли из программы фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском. С организаторами опен-эйра проведена профилактическая беседа. Об этом сообщили в Минкульте Новосибирской области.
«До сведения организаторов концерта доведено разъяснение о недопустимости нарушения действующего законодательства РФ при организации концертных и иных развлекательных мероприятий, а также рекомендации […] руководствоваться Указом Президента РФ  [….] «Об утверждении Основ государственной культурной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - цитирует «Сибкрай» представителей министерства. 
Питерский «Сплин» исчез из анонса фестиваля «Ветер Сибири» под Новосибирском
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Также в Минкульте сообщили, что организаторы – ООО «Форум успеха» - и площадка проведения фестиваля им не подведомственны. Тем не менее одни из хэдлайнеров - питерский коллектив «Сплин» - окончательно исчез с афиш. Вместо опального коллектива Александра Васильева перед новосибирскими любителями рок-музыки выступит группа The Hatters.

До этого участию «Сплина» в фестивале «Ветер Сибири» возмутился председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров. По его мнению, Александр Васильев сможет транслировать аудитории свои антироссийские ценности. В августе 2022 года музыкант попал в опалу из-за поддержки артистов, уехавших из России – в частности, Андрея Макаревича*.

Напомним, что нелюбимый православными активистами Филипп Киркоров все же смог приехать в Новосибирск. Однако фанаты испугались внешнего вида артиста.

*физическое лицо, признанное иноагентом

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#Новосибирск#Культура#Минкульт#Музыка#Фестиваль
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