В Новосибирске девушка чуть не накормила гостей «волосатым» манговым тартом

Posted Сегодня, 01:58
Published Сегодня, 01:58
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Сладкий пирог сибирячка приобрела 3 апреля. Им она хотела угостить своих гостей.
«Было очень неприятно, найти в любимом тарте волосы. Мы его даже не для себя покупали, а для гостей», - написала девушка.
На днях другие жительницы Новосибирска рассказали на «Фламп», что им пришлось делить раздевалку в аквапарке с мальчиками-подростками. Женщины были очень возмущены.
Они высказали недовольство администраторам и им пояснили, что за поведение детей ответственности не несут. Клиенткам нужно было самим выгнать мальчиков из раздевалки.