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В Новосибирске девушка чуть не накормила гостей «волосатым» манговым тартом

5 апреля 2023, 01:58
Фото: с сайта "Фламп"
Жительница Новосибирска купила пирог с волосами
Жительница Новосибирска обнаружила волосы на манговом тарте, купленном в одной из популярных кондитерских. Девушка оставила негативный отзыв на «Флампе».

Сладкий пирог сибирячка приобрела 3 апреля. Им она хотела угостить своих гостей.

«Было очень неприятно, найти в любимом тарте волосы. Мы его даже не для себя покупали, а для гостей», - написала девушка.

Жительницу Новосибирска возмутили взрослые мальчики в женской раздевалке
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На днях другие жительницы Новосибирска рассказали на «Фламп», что им пришлось делить раздевалку в аквапарке с мальчиками-подростками. Женщины были очень возмущены.

Они высказали недовольство администраторам и им пояснили, что за поведение детей ответственности не несут. Клиенткам нужно было самим выгнать мальчиков из раздевалки. 

#Алина Шефер#Отзывы#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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