В Новосибирске пропал 20-летний парень в черном пуховике

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В Октябрьском районе города без вести пропал 20-летний Илькин Джафаров. Родные потеряли с ним связь около двух недель назад, забеспокоились и обратились за помощью к волонтерам.
«Парень проживает с родными, днём ушел из дома и не вернулся. Ранее не пропадал», — сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда в Новосибирске Ольга Бобкова.
Из ориентировки, составленной «ЛизаАлерт» следует, что парень может быть одет в черный пуховик с капюшоном, синие джинсы и белые кроссовки. С собой он взял темный рюкзак.
Рост пропавшего — 180 см., глаза карие, волосы темно-русые.