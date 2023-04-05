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В Новосибирске пропал 20-летний парень в черном пуховике

5 апреля 2023, 06:46
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Парня разыскивают в Новосибирске с 24 марта
Молодого человека объявил в розыск отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирске 5 апреля. Его местонахождение неизвестно с 24 марта.

В Октябрьском районе города без вести пропал 20-летний Илькин Джафаров. Родные потеряли с ним связь около двух недель назад, забеспокоились и обратились за помощью к волонтерам.

«Парень проживает с родными, днём ушел из дома и не вернулся. Ранее не пропадал», — сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда в Новосибирске Ольга Бобкова.

Из ориентировки, составленной «ЛизаАлерт» следует, что парень может быть одет в черный пуховик с капюшоном, синие джинсы и белые кроссовки. С собой он взял темный рюкзак.

Рост пропавшего — 180 см., глаза карие, волосы темно-русые.

#Алина Шефер#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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