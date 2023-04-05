Отец был в ужасе: нейросеть написала сочинение за школьника на пятерку в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Школьник сначала решил протестировать нейросеть ChatGPT на своих заданиях по алгебре и когда результат его порадовал, взялся за русский язык. Ему как раз требовалось подготовить сочинение по картине «Мокрый луг» к следующему уроку. Текст он доверил написать за него нейросети – и получился шедевр.
«Меньше, чем через минуту он мне выдал текст из 225 слов. Если честно, я думал, что там не очень хорошо всё получится. Поменял всего несколько корявых фраз. Я сдал на проверку учительнице, был уверен, что вычислит, но нет – мне поставила 5/5», - гордо рассказал школьник в разговоре с журналистом BFM-Новосибирск.
Мальчик не стал раскрывать свой секрет одноклассникам. Признался чуть позже только отцу, а тот не отругал и не похвалил за смекалку, а испугался. Испугался за будущее детей, которые из-за нейросети скоро перестанут учиться.