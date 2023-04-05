Отец был в ужасе: нейросеть написала сочинение за школьника на пятерку в Новосибирске

«Меньше, чем через минуту он мне выдал текст из 225 слов. Если честно, я думал, что там не очень хорошо всё получится. Поменял всего несколько корявых фраз. Я сдал на проверку учительнице, был уверен, что вычислит, но нет – мне поставила 5/5», - гордо рассказал школьник в разговоре с журналистом BFM-Новосибирск.