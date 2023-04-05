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Отец был в ужасе: нейросеть написала сочинение за школьника на пятерку в Новосибирске

5 апреля 2023, 06:53
Фото: BFM-Новосибирск
Пятерку за сочинение нейросети получил школьник в Новосибирске

В Новосибирске школьник получил пятерку за сочинение нейросети

Восьмиклассник из Новосибирска получил две пятерки за сочинение, написанное нейросетью. Учительница не заметила подвоха.

Школьник сначала решил протестировать нейросеть ChatGPT на своих заданиях по алгебре и когда результат его порадовал, взялся за русский язык. Ему как раз требовалось подготовить сочинение по картине «Мокрый луг» к следующему уроку. Текст он доверил написать за него нейросети – и получился шедевр.

«Меньше, чем через минуту он мне выдал текст из 225 слов. Если честно, я думал, что там не очень хорошо всё получится. Поменял всего несколько корявых фраз. Я сдал на проверку учительнице, был уверен, что вычислит, но нет – мне поставила 5/5», - гордо рассказал школьник в разговоре с журналистом BFM-Новосибирск.

Мальчик не стал раскрывать свой секрет одноклассникам. Признался чуть позже только отцу, а тот не отругал и не похвалил за смекалку, а испугался. Испугался за будущее детей, которые из-за нейросети скоро перестанут учиться.

#Алина Шефер#Дети#Школа#Нейросеть#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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