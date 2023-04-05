В Новосибирской области начал работу Форум сибирского гостеприимства

Переоценке значимости туротрасли способствуют и рост мегаполиса, и развитие крупнейшего в азиатской части страны авиахаба «Толмачёво». Каждый российский регион по-своему уникален, и каждой территории есть что предложить людям с разными доходами и потребностями. Это и медицинский туризм, и экологический, и деловой, и детский для семей с детьми, и туризм выходного дня, гастрономический, событийный и так далее. Отрасль важна для нас не только экономически, но и стратегически. Мы постоянно продвигаем туристический потенциал Новосибирской области. В 2022 году наш регион занял 12-е место в национальном туристическом рейтинге. Также мы – лидеры среди регионов Сибирского федерального округа по количеству посетивших нас туристов (без малого 1 миллион человек за 2022 год)», – напомнил Андрей Травников.