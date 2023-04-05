Вагнеровец из Здвинского района Максим Лихачев погиб в зоне СВО

Максим Лихачев родился 24 июня 1982 года в селе Быструха Кочковского района, однако позже с родителями перебрался в Здвинский район, где окончил девять классов Цветниковской школы. После начала специальной военной операции подписал контракт с ЧВК «Вагнер».