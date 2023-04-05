atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Изображение материала

Вагнеровец из Здвинского района Максим Лихачев погиб в зоне СВО

5 апреля 2023, 07:27
Фото: Официальная страница газеты «Сельский труженик» «ВКонтакте»
Мужчина погиб в зоне СВО

Уроженец Новосибирской области Максим Лихачев погиб в зоне СВО

В Здвинском районе простятся с бойцом ЧВК «Вагнер» Максимом Лихачевым. Мужчина погиб в зоне СВО. Об этом сообщает газета «Сельский труженик».
«В ходе проведения специальной военной операции, выполняя боевое задание, 15 марта погиб боец ЧВК «Вагнер» Лихачев Максим», - сообщается на официальной странице издания в социальной сети «ВКонтакте».

Максим Лихачев родился 24 июня 1982 года в селе Быструха Кочковского района, однако позже с родителями перебрался в Здвинский район, где окончил девять классов Цветниковской школы. После начала специальной военной операции подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

Мужчина погиб 15 марта в зоне СВО, подробности гибели не разглашаются. Прощание с погибшим пройдет в Цветниковском Доме культуры 5 апреля с 10:00 до 13:00 часов.

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
Узнать подробнее
#Спецоперация#Новосибирская область#Участник СВО#Зона СВО#Погиб
Подпишитесь
Женщины в хиджабах и вейпы - визитная карточка Плющихинского в Новосибирске
Сегодня, 05:16
«Тощий, опухший»: Филипп Киркоров напугал фанатов из Новосибирска внешним видом
Сегодня, 04:57
Прокат электросамокатов заработал в Новосибирске 5 апреля 2023 — где найти парковки
Сегодня, 03:33
Родители перестанут общаться в чатах в WhatsApp: их удалят школы Новосибирска
Сегодня, 08:58
Для русских сойдёт: как нам продают ненужные в Китае машины
Сегодня, 08:22
Житель Коломны выиграл 1 000 000 рублей на АЗС. Впереди новые розыгрыши
Сегодня, 03:00