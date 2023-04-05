Вагнеровец из Здвинского района Максим Лихачев погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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Updated Сегодня, 07:29
«В ходе проведения специальной военной операции, выполняя боевое задание, 15 марта погиб боец ЧВК «Вагнер» Лихачев Максим», - сообщается на официальной странице издания в социальной сети «ВКонтакте».
Максим Лихачев родился 24 июня 1982 года в селе Быструха Кочковского района, однако позже с родителями перебрался в Здвинский район, где окончил девять классов Цветниковской школы. После начала специальной военной операции подписал контракт с ЧВК «Вагнер».
Мужчина погиб 15 марта в зоне СВО, подробности гибели не разглашаются. Прощание с погибшим пройдет в Цветниковском Доме культуры 5 апреля с 10:00 до 13:00 часов.