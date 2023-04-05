Военный Дмитрий Пудов из Татарска Новосибирской области погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Траурная церемония прощания с Дмитрием состоится в четверг, 6 апреля, в зале РДК «Родина». Вход будет открыт для земляков, родственников и друзей солдата.
«Церемония начнется в 10:30 на улице Ленина, 94. С 12:40 до 13:30 пройдет траурный митинг возле дома культуры», - уточнили Atas.info в РДК «Родина».
Представители администрации не уточнили, как именно погиб Дмитрий Пудов. Только заключили, что это произошло при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации.
Напомним, прошлым летом в Татарском районе Новосибирской области похоронили 20-летнего военного Данила Васильевича, погибшего в СВО. В районе объявляли день траура.