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Военный Дмитрий Пудов из Татарска Новосибирской области погиб в ходе СВО

5 апреля 2023, 04:01
Фото: 1MI
Новосибирец Дмитрий Пудов погиб в СВО
Жители и власти города Татарска Новосибирской области проводят в последний путь погибшего в СВО героя-земляка Дмитрия Пудова. Информацию о гибели сибиряка Atas.info подтвердили в администрации района.

Траурная церемония прощания с Дмитрием состоится в четверг, 6 апреля, в зале РДК «Родина». Вход будет открыт для земляков, родственников и друзей солдата.

«Церемония начнется в 10:30 на улице Ленина, 94. С 12:40 до 13:30 пройдет траурный митинг возле дома культуры», - уточнили Atas.info в РДК «Родина».

Представители администрации не уточнили, как именно погиб Дмитрий Пудов. Только заключили, что это произошло при выполнении боевой задачи в зоне спецоперации.

Напомним, прошлым летом в Татарском районе Новосибирской области похоронили 20-летнего военного Данила Васильевича, погибшего в СВО. В районе объявляли день траура.

 

 


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#Алина Шефер#Участник СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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