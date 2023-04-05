Житель Коломны выиграл 1 000 000 рублей на АЗС. Впереди новые розыгрыши

Андрей за рулем около 20 лет, недавно стал клиентом сети АЗС «Газпромнефть». «Я до этого никогда не участвовал в акциях и розыгрышах. И в этой акции зарегистрировался спонтанно и не рассчитывал на победу», — признается победитель. По словам автомобилиста, теперь он будет верить в удачу и чаще заправляться топливом G-Drive 95 — потому что первая заправка им стала выигрышной. Ранее Андрей отдавал предпочтение обычному АИ-95.