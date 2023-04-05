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Житель Коломны выиграл 1 000 000 рублей на АЗС. Впереди новые розыгрыши

5 апреля 2023, 03:00
Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»
Совершив заправку на АЗС, житель Коломны стал миллионером. Свой выигрыш автомобилист получил в последний день марта.

Андрей за рулем около 20 лет, недавно стал клиентом сети АЗС «Газпромнефть». «Я до этого никогда не участвовал в акциях и розыгрышах. И в этой акции зарегистрировался спонтанно и не рассчитывал на победу», — признается победитель. По словам автомобилиста, теперь он будет верить в удачу и чаще заправляться топливом G-Drive 95 — потому что первая заправка им стала выигрышной. Ранее Андрей отдавал предпочтение обычному АИ-95.

Шанс выиграть свой 1 000 000 рублей есть до 17 мая 2023 года у клиентов АЗС «Газпромнефть» и сети АЗС «ОПТИ», в которых проводится акция «Маршрут к миллиону». Розыгрыши суперпризов по 1 000 000 рублей и 1000 бонусов проводятся еженедельно. Всего в рамках акции, которая стартовала 9 марта по всей России — 10 суперпризов по 1 миллиону рублей, а также 20 000 призов по 1000 бонусов каждый.

Для участия в розыгрыше необходимо быть участником программы лояльности «Нам по пути»; совершить акционную заправку от 30 литров бензина, дизеля или сжиженного углеводородного газа (СУГ) в центральном регионе и на юге России, а на Урале и в Сибири — от 25 литров; один раз пройти регистрацию на странице акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть».

Фото: Сеть АЗС «Газпромнефть»

Выиграть первый денежный суперприз пробовали 208 400 автолюбителей со всей России. Самыми активными участниками акции оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, но повезло жителю Коломны Андрею.

Кроме денежного приза среди клиентов сети АЗС «Газпромнефть» разыграли 2 000 000 бонусов, которыми можно расплачиваться за топливо и сопутствующие товары на станциях сети по всей стране.

Найти путь до ближайшей АЗС, а также ознакомиться с действующими акциями и их условиями можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

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Сеть АЗС «Газпромнефть».

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