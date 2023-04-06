Андрей Малахов срочно вызвал на шоу в Москву певицу из Новосибирской области

По словам Тамары Слышик из Кочковского района, ей пришло приглашение на программу Андрея Малахова 26 марта. Времени на раздумья почти не было – 30 марта 60-летняя пенсионерка уже вылетела в Москву вместе с главой Новорешетовского сельсовета Ириной Кулагиной.