Андрей Малахов срочно вызвал на шоу в Москву певицу из Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
По словам Тамары Слышик из Кочковского района, ей пришло приглашение на программу Андрея Малахова 26 марта. Времени на раздумья почти не было – 30 марта 60-летняя пенсионерка уже вылетела в Москву вместе с главой Новорешетовского сельсовета Ириной Кулагиной.
Выпуск программы посвятили вокально-инструментальным ансамблям. Продюсеры нашли в интернете видео с выступлением Тамары Анатольевны. Голос и исполнение песни оценили, поэтому сибирячку и позвали на шоу.
В столице артистке оказали теплый прием, пишет VN. Ru. Сибирячек разместили в уютной гостинице, а на съемках на певицу произвел хорошее впечатление ведущий Андрей Малахов.
Стоит отметить, что Тамара Слышик – потомственная певица. Ее родители и другие родственники хорошо пели. Последние 8 лет сибирячка работает хормейстером в Новорешетовском Доме культуры.
Напомним, ранее пара из Новосибирска победила в шоу с лучшей свадьбой.