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Андрей Малахов срочно вызвал на шоу в Москву певицу из Новосибирской области

6 апреля 2023, 09:59
Фото: Шоу "Привет, Андрей!", Россия 1
Женщина спела для телезрителей
Певица Тамара Слышик из Новосибирской области побывала на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». На телеэкран пенсионерку вызвали неожиданно.

По словам Тамары Слышик из Кочковского района, ей пришло приглашение на программу Андрея Малахова 26 марта. Времени на раздумья почти не было – 30 марта 60-летняя пенсионерка уже вылетела в Москву вместе с главой Новорешетовского сельсовета Ириной Кулагиной.

Выпуск программы посвятили вокально-инструментальным ансамблям. Продюсеры нашли в интернете видео с выступлением Тамары Анатольевны. Голос и исполнение песни оценили, поэтому сибирячку и позвали на шоу.

В столице артистке оказали теплый прием, пишет VN. Ru. Сибирячек разместили в уютной гостинице, а на съемках на певицу произвел хорошее впечатление ведущий Андрей Малахов.

Стоит отметить, что Тамара Слышик – потомственная певица. Ее родители и другие родственники хорошо пели. Последние 8 лет сибирячка работает хормейстером в Новорешетовском Доме культуры.

Напомним, ранее пара из Новосибирска победила в шоу с лучшей свадьбой. 

Свадьба невесты из Новосибирска победила в шоу «Четыре свадьбы» на «Пятнице!»
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#Малахов#Андрей Малахов#Шоу#Певица#Общество#Культура#Город#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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