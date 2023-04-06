Святой Евангелист Лука описывает это светлое событие так: «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк. 1:26-31). Мария в ответ на слова ангела сказала: «Се, Раба Господня, да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел» (Лк 1:38). Изначально христианская церковь обозначала праздник как «День Зачатия Христа» и «День Начала Искупления [грехов]».