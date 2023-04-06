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Благовещение-2023: где правильно встретить праздник в Новосибирске

6 апреля 2023, 06:07
Фото: atas.info
Верующие новосибирцы должны посетить храм

Где правильно встретить Благовещение Пресвятой Богородицы-2023 в Новосибирске

День Благовещения Пресвятой Богородицы в 2023 году православные христиане отметят 7 апреля. Какие храмы необходимо посетить православным новосибирцам, какие молитвы читать и что положено делать в праздник – в материале Atas.info.

Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число двунадесятых праздников – двенадцати главнейших дат в христианстве. Его главная суть – явление архангела Гавриила Марии с благой (евангельской) вестью о том, что ей суждено стать матерью Сына Божьего Иисуса Христа посредством непорочного зачатия.

Святой Евангелист Лука описывает это светлое событие так: «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк. 1:26-31). Мария в ответ на слова ангела сказала: «Се, Раба Господня, да будет мне по слову твоему. И отошел от нее ангел» (Лк 1:38). Изначально христианская церковь обозначала праздник как «День Зачатия Христа» и «День Начала Искупления [грехов]».

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В этот день верующие христиане должны обязательно посетить храм. На службе обязательно вспоминается суть праздника и читается тропарь Благовещения «Днесь спасения нашего главизна». Праздничные службы для верующих новосибирцев будут проводиться в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Октябрьская,9), Вознесенском кафедральном соборе (ул. Советская,91), Соборе Александра Невского (Красный проспект,1а), Церкви в честь иконы Божьей Матери «Знамение-Абалацкая» (Богдана Хмельницкого,74) и других. По главной традиции в православных храмах в этот день выпускают голубей на волю в ознаменование Благой Вести.

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Поскольку праздник Благовещения в этот раз приходится на Великий Пост, но предшествует Страстной седмице, православным разрешается небольшое послабление. Верующие могут есть рыбу, тушеную пищу с добавлением масла и выпить немного красного вина.  Желающие могут освятить на литургии домашнюю просфору. Дома рекомендуется читать молитву «Славлю твою благодать, Владычица». При этом в этот день не рекомендуется делать какую-либо работу по дому, а также ругаться и злословить. Желающим повенчаться в церкви рекомендуется перенести дату события на другие дни.

Напомним, что верующие католики Новосибирска встретят Пасху уже в это воскресенье. Служба пройдет в католическом храме города.

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