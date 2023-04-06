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Published Сегодня, 06:26
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Замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Сергей Эпов сообщил, что в соответствии с законодательством, ориентируясь на постановление правительства РФ №35, согласно которому объект, полностью не введенный в эксплуатацию – «допускается ввести во временную эксплуатацию, что было сделано в декабре 2022 года».
Решение о введении в эксплуатацию зависит от экспертизы и когда следственные органы окончательно разберутся в деле Александра Мысика, которого ранее арестовали за превышение полномочий при строительстве дорог к ЛДС. Устойчивого прогноза по эксплуатации Эпов дать не смог.
«По поводу экспертизы – проходят установленные законом процедуры, пока очень сложно сказать, когда это закончится, процесс идет. Экспертиза проводится и следственными органами и заказчиком, который должен доказать свою правоту, вносятся изменения в проект, который ранее уже прошел госэкспертизу, основной вопрос в этом», - сказал начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска.
Также стало известно, что в текущем году планируется проведение строительно-технических экспертиз, которые позволят сделать заключение –дороги к ледовой арене были построены по нормам или все-таки нет.
Напомним, что ранее подозреваемого в строительстве некачественных подъездных дорог к ЛДС, директора МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика, выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест до 8 мая 2023.
Мысик является фигурантом двух уголовных дел: о злоупотреблении полномочиями (ущерб бюджету 37 млн рублей) и превышения полномочий (ущерб 359 млн рублей). Оба эпизода касаются строительства инфраструктурных объектов возле нового ЛДС - для их возведения использовали речной песок ненадлежащего качества. В итоге для реконструкции понадобится около 300 млн рублей. Весомые последствия касаются строительства автодороги к арене, проложенной под дамбой Октябрьского моста от пляжа «Наутилус».