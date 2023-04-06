Мысик является фигурантом двух уголовных дел: о злоупотреблении полномочиями (ущерб бюджету 37 млн рублей) и превышения полномочий (ущерб 359 млн рублей). Оба эпизода касаются строительства инфраструктурных объектов возле нового ЛДС - для их возведения использовали речной песок ненадлежащего качества. В итоге для реконструкции понадобится около 300 млн рублей. Весомые последствия касаются строительства автодороги к арене, проложенной под дамбой Октябрьского моста от пляжа «Наутилус».