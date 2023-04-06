Мэр Новосибирска Локоть поделился воспоминаниями о вытрезвителях

Напомним, сейчас в Новосибирске полным ходом идет строительство современного вытрезвителя. Судя по дизайн-проекту, в здании будет несколько комнат с ремонтом под «евро», в каждой разместят санузел с душевой, в холле откроют кафе, также обустроят уютные кабинеты для медиков.