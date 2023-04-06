Мэр Новосибирска Локоть поделился воспоминаниями о вытрезвителях

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Published Сегодня, 02:59
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«Мне приходилось доставлять нетрезвых горожан в вытрезвители. Они были потерянные, могли замерзнуть, заблудиться, погибнуть. Считаю, что такие организации и сейчас необходимы в городе», — рассказал глава Новосибирска на еженедельной встречи 5 апреля.
Анатолий Локоть отметил, что в вытрезвителях пьяных людей будут спасать. Это важная функция учреждения. Попасть туда смогут горожане добровольно.
Напомним, сейчас в Новосибирске полным ходом идет строительство современного вытрезвителя. Судя по дизайн-проекту, в здании будет несколько комнат с ремонтом под «евро», в каждой разместят санузел с душевой, в холле откроют кафе, также обустроят уютные кабинеты для медиков.