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Мэр Новосибирска Локоть поделился воспоминаниями о вытрезвителях

6 апреля 2023, 02:59
Фото: мэрия Новосибирска
О работе с вытрезвителями вспомнил мэр Новосибирска
Первый вытрезвитель откроют в Новосибирске в 2023 году. Мэр Анатолий Локоть рассказал по этому случаю журналистам, как будучи комсомольским дружинником доставлял в учреждение пьяных людей.
«Мне приходилось доставлять нетрезвых горожан в вытрезвители. Они были потерянные, могли замерзнуть, заблудиться, погибнуть. Считаю, что такие организации и сейчас необходимы в городе», — рассказал глава Новосибирска на еженедельной встречи 5 апреля.

Анатолий Локоть отметил, что в вытрезвителях пьяных людей будут спасать. Это важная функция учреждения. Попасть туда смогут горожане добровольно.

Напомним, сейчас в Новосибирске полным ходом идет строительство современного вытрезвителя. Судя по дизайн-проекту, в здании будет несколько комнат с ремонтом под «евро», в каждой разместят санузел с душевой, в холле откроют кафе, также обустроят уютные кабинеты для медиков.

 

Дизайн-проект нового вытрезвителя показали в Новосибирске
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#Вытрезвитель#Мэр Новосибирска#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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