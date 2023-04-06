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Конверты вскрыты. МУП "САХ" побеждает в конкурсе на мусорный полигон в Верх-Туле

6 апреля 2023, 05:39
Фото: atas.info
МУП "САХ" - крупнейшая компания по вывозу мусора в Новосиирской области

В Новосибирске завершен конкурс на строительство мусорного полигона в Верх-Туле

После вскрытия конвертов с предложениями претендентов на право заключения концессионного соглашения на право строительства Левобережного мусорного полигона новосибирское "Спецавтохозяйство" опережает конкурента – компанию "Орбита", принадлежащую "соляному" королю из Оренбурга

В четверг, 6 апреля, конкурсная комиссия в Новосибирске вскрыла конверты с предложениями претендентов на строительство нового мусорного полигона с мусороперерабатывающим комплексом в районе Верх-Тулы. В конкурсе участвовали две компании МУП "Спецавтохозяйство" из Новосибирска и ООО "Орбита" из Оренбурга.

"Судя по критериям, за явным преимуществом побеждает МУП "САХ". Например, один из критериев – сколько будут строить. По конкурсной документации 36 месяцев. Это критерий на уменьшение, кто быстрее построит, тот и победил. "Орбита" дает 26 месяцев, МУП "САХ" 24.  Еще один критерий – доля твердых коммунальных отходов, подлежащих захоронению. В конкурсной документации 39%, "Орбита" дает 30%, МУП "САХ" 22%", - сообщил корреспонденту Atas.info член конкурсной комиссии, депутат регионального Законодательного собрания Вадим Агеенко.
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Эти два критерия являются наиболее весомыми при определении победителя. Еще один параметр – размер концессионной платы. "Орбита" готова заплатить 2 миллиона рублей. МУП "САХ" – 10 миллионов. И последний критерий – минимальный гарантированный объем приема отходов. В конкурсной документации этот параметр определен в размере 280 тысяч тонн в год. "Орбита" говорит о 244 тысяч тонн, МУП "САХ" говорит "ноль". То есть, никаких гарантий новосибирскому "мусорному оператору" не надо. Что можно понять – "Спецавтохозяйство" не первый десяток лет работает на этом рынке и понимает, что в любом случае около 300 тысяч тонн отходов гарантировано. Поэтому можно поиграться с цифрами в конкурсной заявке.

Однако Вадим Агеенко высказал сомнения в реалистичности исполнения параметров, заявленных "Спецавтохозяйством", особенно обязательства сортировать и отправлять на дальнейшую переработку 78 процентов отходов, поступающих на полигон.

Заседание комиссии, на котором будет подписан итоговый протокол, назначено на 14 апреля. Что касается вскрытия конвертов с предложениями претендентов на строительство Правобережного мусорного полигона, то эта процедура перенесена на июнь текущего года.

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Общий объем инвестиций, которые концессионер должен вложить в Левобережный полигон, составляет 3.243 млрд рублей. Концессия рассчитана на 25 лет.

Жители поселка Верх-Тула не согласны с появлением фактически под окнами их домов гигантского мусорного полигона. Люди неоднократно выходили на акции протеста и требовали рассмотреть альтернативные участки, которые находятся на большем удалении от жилья.

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