Эти два критерия являются наиболее весомыми при определении победителя. Еще один параметр – размер концессионной платы. "Орбита" готова заплатить 2 миллиона рублей. МУП "САХ" – 10 миллионов. И последний критерий – минимальный гарантированный объем приема отходов. В конкурсной документации этот параметр определен в размере 280 тысяч тонн в год. "Орбита" говорит о 244 тысяч тонн, МУП "САХ" говорит "ноль". То есть, никаких гарантий новосибирскому "мусорному оператору" не надо. Что можно понять – "Спецавтохозяйство" не первый десяток лет работает на этом рынке и понимает, что в любом случае около 300 тысяч тонн отходов гарантировано. Поэтому можно поиграться с цифрами в конкурсной заявке.