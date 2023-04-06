Научные исследования позволят улучшить качество дорог и устранить неприятные запахи

По поручению Губернатора Новосибирской области, предварительный сбор тем был произведён министерством науки и инновационной политики Новосибирской области. В адрес региональных министерств была направлена анкета для проведения опроса исполнительных органов государственной власти с целью определения приоритетных отраслевых задач, требующих решения научно-образовательного комплекса. Сформировано и направлено в адрес министерства науки 40 задач. От учреждений и организаций, входящих в систему научно-образовательного комплекса Новосибирской области, поступило 48 предложений по решению 27 отраслевых задач.