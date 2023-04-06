Неадекватный новосибирец чуть не убился в приямке дома: поднимали альпснаряжением

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Published Сегодня, 02:31
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Инцидент произошел вечером 4 апреля. Жильцы дома №90 на улице Ленина сообщили в службу спасения о мужчине в возрасте около 40 лет, который лежит без движения в приямке цокольного этажа.
На место приехали спасатели и фельдшеры скорой помощи. К мужчине спустились по специальной лестнице, уложили его на носилки и подняли с помощью альпинистского снаряжения.
Сибиряк при падении получил травмы и ушибы. Его увезли в больницу.