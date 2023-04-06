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Неадекватный новосибирец чуть не убился в приямке дома: поднимали альпснаряжением

6 апреля 2023, 02:31
Фото: МАСС
Новосибирца пришлось спасать из приямка дома

В Новосибирске мужчина покалечился при падении в приямок жилого дома

Житель Новосибирска провалился в приямок жилого дома на Ленина, 90 и не смог выбраться. Его пришлось эвакуировать на носилках спасателям МАСС.

Инцидент произошел вечером 4 апреля. Жильцы дома №90 на улице Ленина сообщили в службу спасения о мужчине в возрасте около 40 лет, который лежит без движения в приямке цокольного этажа.

На место приехали спасатели и фельдшеры скорой помощи. К мужчине спустились по специальной лестнице, уложили его на носилки и подняли с помощью альпинистского снаряжения.

Сибиряк при падении получил травмы и ушибы. Его увезли в больницу.

#Алина Шефер#Инцидент#Общество#Спасатели#Новосибирск#Новосибирская область
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