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Новый офис туристско-информационного центра региона начал работу в Новосибирске

6 апреля 2023, 04:05
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников и Председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев дали старт работе нового офиса туристско-информационного центра Новосибирской области.

Центр создан в рамках реализации государственной программы «Развитие туризма» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и расположен в центре Новосибирска (ул. Депутатская, 38). Открытие офиса приурочено к первому дню масштабного Форума сибирского гостеприимства «Дикоросы».

Андрей Травников подчеркнул, что на новом месте офис только начинает свою работу, а потому функционал будет развиваться и дорабатываться в течение грядущего туристического сезона.

«Туристско-информационный центр – обязательный элемент туристической инфраструктуры городов и регионов, и в связи с тем, что мы уже можем себя называть полноценным туристическим регионом, ТИЦ нам очень нужен и будет востребован. Выбрано очень удачное местоположение – на расстоянии вытянутой руки от Оперного театра и Краеведческого музея. Что касается привлечения туристов не только из соседних сибирских регионов, но и из других субъектов РФ, то уже сложилась логика решения этой задачи. Мы системно развиваем крупнейший в азиатской части страны авиаузел «Толмачёво». Было бы правильно объединить усилия авиакомпаний, развивающих новые маршруты, и команды минэкономразвития региона: открылся новый маршрут – одновременно надо начинать нарабатывать турпоток. Так будет достигаться совместный эффект и для авиации, и для туротрасли». 

Сангаджи Тарбаев отметил, что масштаб и потенциал сибирского гостеприимства в целом и новосибирского в частности – поражает: «Те вопросы, которые сегодня возникают здесь, касаются международной тематики, касаются въездного медицинского туризма – это большая федеральная тенденция. Новосибирская область обречена быть туристической столицей Сибири – здесь всё для этого есть».

ТИЦ уже разработаны туристические карты по Новосибирской области (Новосибирска, Академгородка, Маслянинского, Сузунского, Карасукского, Ордынского, Искитимского районов) с самыми популярными объектами для посещения, а также гастропутеводитель. Жители и гости региона могут в любое время получить в этом учреждении консультацию и бесплатные информационные буклеты. 

По итогам 2022 года Новосибирская область заняла 12-е место в Национальном туристическом рейтинге привлекательности среди регионов России и только официально разместила более одного миллиона туристов. Объём средств, заложенных на реализацию госпрограммы «Развитие туризма», в 2022 году составил 104,7 млн рублей, в 2023 – 139,3 млн руб.

Отдельное внимание уделяется развитию научно-популярного туризма. Создан аудиогид по Академгородку «Тропой науки», который был признан победителем в номинации «Лучший онлайн-маршрут в городе» в финале Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2022». Высокими темпами развивается медицинский туризм. Наш регион занимает седьмое место в стране по объёму оказанных платных медицинских услуг и 12 место по санаторно-курортным услугам среди регионов России.

Первый Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы» проходит при поддержке министерства экономического развития и министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона с 5 по 7 апреля. «Дикоросы» объединили деловую программу V Сибирского туристического форума и выставку HoReCa Сибирь. Подробная программа представлена на сайте мероприятия.

#Общество#Туризм#Внутренний туризм
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