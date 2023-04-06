Новый офис туристско-информационного центра региона начал работу в Новосибирске

Сангаджи Тарбаев отметил, что масштаб и потенциал сибирского гостеприимства в целом и новосибирского в частности – поражает: «Те вопросы, которые сегодня возникают здесь, касаются международной тематики, касаются въездного медицинского туризма – это большая федеральная тенденция. Новосибирская область обречена быть туристической столицей Сибири – здесь всё для этого есть».