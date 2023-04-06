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Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области

6 апреля 2023, 08:27
Фото: 1MI
Бойцы ЧВК погибли при исполнении воинского долга
Не только регулярные военнослужащие армии России, но и добровольцы, которые заключили контракт с частной военной компанией «Вагнер», отправились в зону СВО из Новосибирской области. Мы собрали фотографии погибших бойцов.

Как правило, бойцы «Вагнера» сражаются в самых горячих точках на Украине. К сожалению, среди них есть и погибшие, однако точное число павших новосибирцев неизвестно. «МК в Новосибирске» опубликовал подборку бойцов ЧВК из Новосибирской области, с которыми простились в 2023 году, а информация об их гибели была подтверждена официальными источниками.

Александра Квашнина похоронили в Барабинском районе. Он служил в ЧВК «Вагнер». Мужчина погиб в возрасте 28 лет.

Фото: предоставлено депутатом из Барабинского района Константином Терещенко

Александра Никитина похоронили в Северном районе. Он погиб в зоне СВО, будучи бойцом «Вагнера». Мужчине было 40 лет.

Фото: Северная газета

Алексея Акатова похоронили в Бердске 1 марта. Ему было 24 года. Он пал смертью храбрых на Донбассе.

Фото: администрации Бердска

Евгения Автушкова похоронили в Сузунском районе в селе Битки 26 марта. Он был бойцом ЧВК «Вагнер» и погиб в городе Артемовске.

Фото: Администрации Сузунского района

Евгения Дамма похоронили в Ужанихе Чулымского района. Ему было 42 года. Он погиб 8 февраля. С бойцом простились 1 марта.

Фото: Чулымская газета

Напомним, ранее Атас.инфо публиковал фото погибших военных в марте 2023. Также ранее мы нашли фото могил погибших на СВО бойцов.

Опубликованы фото военных из Новосибирской области, погибших на СВО в марте 2023
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Опубликованы фото могил погибших военнослужащих на СВО из Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Погиб#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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