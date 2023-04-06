Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области

Как правило, бойцы «Вагнера» сражаются в самых горячих точках на Украине. К сожалению, среди них есть и погибшие, однако точное число павших новосибирцев неизвестно. «МК в Новосибирске» опубликовал подборку бойцов ЧВК из Новосибирской области, с которыми простились в 2023 году, а информация об их гибели была подтверждена официальными источниками.