Опубликованы фото погибших на СВО бойцов ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Как правило, бойцы «Вагнера» сражаются в самых горячих точках на Украине. К сожалению, среди них есть и погибшие, однако точное число павших новосибирцев неизвестно. «МК в Новосибирске» опубликовал подборку бойцов ЧВК из Новосибирской области, с которыми простились в 2023 году, а информация об их гибели была подтверждена официальными источниками.
Александра Квашнина похоронили в Барабинском районе. Он служил в ЧВК «Вагнер». Мужчина погиб в возрасте 28 лет.
Александра Никитина похоронили в Северном районе. Он погиб в зоне СВО, будучи бойцом «Вагнера». Мужчине было 40 лет.
Алексея Акатова похоронили в Бердске 1 марта. Ему было 24 года. Он пал смертью храбрых на Донбассе.
Евгения Автушкова похоронили в Сузунском районе в селе Битки 26 марта. Он был бойцом ЧВК «Вагнер» и погиб в городе Артемовске.
Евгения Дамма похоронили в Ужанихе Чулымского района. Ему было 42 года. Он погиб 8 февраля. С бойцом простились 1 марта.
Напомним, ранее Атас.инфо публиковал фото погибших военных в марте 2023. Также ранее мы нашли фото могил погибших на СВО бойцов.